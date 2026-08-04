New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,87 artarak 53.641,21 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 artışla 7.630,62 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,67 kazançla 26.088,04 puana yükseldi.

Orta Doğu'daki gelişmeler, devam eden bilanço sezonu ve makroekonomik veriler yatırımcıların odağında bulunurken pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin haber akışı yakından takip edilirken ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, CNBC televizyonunda katıldığı yayında, İran'la müzakerelerin sürdüğünü, bugün ya da yarın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılması ihtimali olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump da dün İran ile müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için "İran'ın son şansı" olduğunu belirtmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise "ABD ile müzakere halinde değiliz. Umman ile görüşmeler Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor." açıklamasını yapmıştı. Öte yandan, bilanço sezonunda açıklanan şirketlerin güçlü finansal sonuçları da piyasaları destekledi.

Dün piyasa kapanışının ardından bilançosunu açıklayan yazılım şirketi Palantir Technologies, ikinci çeyrek gelirinin yıllık bazda yüzde 93 artarak 1,9 milyar dolara ulaştığını bildirirken, yıllık gelir tahminini yukarı yönlü revize etti. Şirketin hisseleri açılışta yüzde 15'in üzerinde değer kazandı.

Yarı iletken üreticisi ON Semiconductor'ın da ikinci çeyrekte geliri ve karını artırması sonrası hisseleri yüzde 4'ün üzerinde yükseldi. Palantir ve ON Semiconductor'ın finansal sonuçları, yapay zeka yatırımlarına yönelik talebin güçlü seyrini koruduğuna ilişkin iyimserliği destekledi.

İnşaat ve madencilik ekipmanları üreticisi Caterpillar'ın ise şirket tarihinde ilk kez tek bir çeyrekte 20 milyar doların üzerinde gelir açıklaması ve ekipman talebinin güçlü seyrettiğine işaret etmesinin ardından hisseleri yüzde 11'den fazla yükseldi.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisi ile halka arzı sonrası ilk finansal sonuçlarını piyasa kapanışının ardından açıklayacak SpaceX'in bilançosunun yatırımcılar tarafından yakından izleneceğini belirtti.