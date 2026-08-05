IC Enterra ÇED süreçlerini tamamladı

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, depolamalı rüzgâr enerjisi yatırımlarında önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Koray Depolamalı RES Projesi için alınan ÇED olumlu kararıyla birlikte şirketin toplam 430 MW büyüklüğündeki depolamalı rüzgâr enerjisi portföyünde yer alan tüm projelerin ÇED süreçleri tamamlandı.

IC Enterra enerji dönüşümünün kritik bileşenlerinden biri olan depolamalı enerji yatırımlarındaki ilerleyişini sürdürüyor. Şirketin Erzincan'ın Refahiye ve İliç ilçelerinde geliştirdiği Koray Depolamalı Rüzgâr Enerji Santrali (RES) ve Elektrik Depolama Tesisi Projesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini tamamlayarak olumlu kararı aldı.

Koray Depolamalı RES Projesi'nin ÇED sürecinin tamamlanmasıyla birlikte IC Enterra'nın toplam 430 MW büyüklüğündeki depolamalı rüzgâr enerjisi portföyünde yer alan tüm projelerin ÇED süreçleri tamamlanmış oldu. Böylece şirket, depolamalı yenilenebilir enerji yatırımlarını planlanan takvim doğrultusunda hayata geçirme hedefi kapsamında önemli bir eşiği daha geride bıraktı. IC Enterra, daha önce Depolamalı Ömer RES, Çelebi RES, Kanara RES, Yörgüç RES, Akçahalil RES ve Güvenli RES projeleri için ÇED olumlu kararlarını almıştı.

Depolamalı RES portföyünde önemli bir kilometre taşı

IC Enterra CEO'su Cem Aşık konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Depolamalı rüzgâr projelerimizde ÇED süreçlerinin tamamlanması, yatırım programımız açısından önemli bir kilometre taşı. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı planladığımız takvim doğrultusunda ilerletirken, depolama teknolojilerinin enerji dönüşümünde üstleneceği kritik role inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ilgili izin süreçlerini tamamlayarak projelerimizi hayata geçirmeyi ve Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

Koray Depolamalı RES Projesi, 20 türbinden oluşan yapısıyla 106 MWm / 100 MWe kurulu güce ve 100 MWe / 100 MWh elektrik depolama kapasitesine sahip olacak. Projenin, yenilenebilir enerji üretiminin daha etkin ve dengeli şekilde elektrik sistemine entegrasyonuna katkı sağlaması hedefleniyor.