Döviz ve altın güne nasıl başladı? (5 Eylül 2025)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,2290 seviyesinden işlem görüyor.

5.09.2025 10:19:170
Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,1580'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 41,2520 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 48,1950'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 55,6100'den satılıyor.

Altında son durum

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 711 liradan işlem görüyor.

Altının gramı, dün günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 692 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altında gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 4 bin 711 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 750 liradan, cumhuriyet altını 30 bin 900 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı güne değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 3 bin 553 dolardan işlem görüyor.

