Döviz ve altın güne nasıl başladı? (5 Kasım 2025)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 42,0920'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 42,1020 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 48,4230, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 54,8890 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 100,1 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikler, ABD ekonomisinin endişe edildiği kadar kötü durumda bulunmaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına yönelik iyimserliklerin artmasıyla dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 368 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 1,7 azalışla 5 bin 330 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 5 bin 368 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 61 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 105 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 artışla 3 bin 965 dolarda seyrediyor.

Analistler, ABD'de faiz indirimine ilişkin öngörülerin hala masada olmasının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi. Yatırımcıların hisse senedi piyasalarındaki sert düşüşlerden dolayı da altın ve tahvil gibi güvenli liman varlıklara yöneldiğini ifade eden analistler, merkez bankalarının altın alımlarına devam ettiğini aktardı.