OYAK Çimento 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

OYAK Çimento, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde operasyonel ve finansal performansını bir önceki çeyreğe göre güçlendirdi. Makroekonomik gelişmeler ve inşaat sektöründeki talep koşullarının yıllık bazda finansal sonuçlar üzerinde baskı oluşturduğu dönemde şirket, özellikle kârlılık marjını koruma ve bilançosunu güçlendirme açısından dayanıklı bir performans ortaya koydu.

Şirketin üçüncü çeyrek konsolide satış gelirleri, bir önceki çeyrekteki 16,5 milyar TL seviyesinden 17,8 milyar TL'ye yükselirken, aynı dönemde FAVÖK 4,1 milyar TL'den 5,4 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin ��çüncü çeyrek net kârı 3 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, yılın ilk dokuz ayında toplam net kâr 5,3 milyar TL seviyesine ulaştı.

Çimento satış hacminde büyüme, FAVÖK marjında güçlü performans

Türkiye genelinde Deprem Bölgesi normalleşmesinin etkisinin sürdürdüğü üçüncü çeyrekte şirket, özellikle Marmara ve Ege bölgelerindeki satış performansından olumlu etkilendi. Şirketin çimento satış hacmi bir önceki çeyreğe göre yüzde 6, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1 arttı.

Zorlu piyasa koşullarına rağmen, şirketin üçüncü çeyrek FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 30,6 seviyesine yakın yüzde 30,4 olarak gerçekleşti. İlk dokuz aylık dönemde de yüzde 26,7 FAVÖK marjıyla geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 26,8 seviyesine yakın performans korundu. Çimento operasyonlarının ilk dokuz aylık FAVÖK marjı ise yüzde 38,9 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere bağlı olarak yükselen navlun maliyetleri ihracat gelirlerini etkiledi. İhracatın toplam net satış gelirleri içindeki payı üçüncü çeyrekte yüzde 8,5, yılın ilk dokuz ayında ise yüzde 9,3 seviyesinde gerçekleşti.

Yenilenebilir enerji ve verimlilik yatırımları devam ediyor

Şirket, finansal performansını destekleyen maliyet yönetimi çalışmalarının yanı sıra, enerji dönüşümü ve düşük karbonlu üretim yatırımlarını da sürdürdü. Şirketin Nisan 2026'da tam kapasite devreye aldığı 115 MW kapasiteli Beypazarı Güneş Enerjisi Santrali, 30 Eylül itibarıyla yaklaşık 112 bin MWh elektrik üretimine ulaştı. Türkiye'de bir sanayi üreticisi tarafından tek lokasyonda ve yalnızca öz tüketim amacıyla hayata geçirilen en büyük yenilenebilir enerji projesi olan yatırımla, şirketin toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerji payının yüzde 25 seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

OYAK Çimento'nun alternatif yakıt kullanım oranı, 2026 yılının ilk dokuz ayında yüzde 28,2 ile Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Şirketin toplam 13,5 MW kapasiteli atık ısı geri kazanım yatırımları da devam ediyor. Söz konusu yatırımlar, enerji verimliliğinin artırılması ve üretim süreçlerinin karbon ayak izinin azaltılması açısından şirketin uzun vadeli dönüşüm stratejisinde önemli bir yer tutuyor.

"Sürdürülebilir kârlılığımız ve güçlü finansal yapımızla büyümeyi destekliyoruz"

"Şirketin 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CIMPOR Global CFO’su Eralp Tunçsoy, şunları söyledi:

2026 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz sonuçlar, değişken piyasa koşullarına rağmen operasyonel gücümüzü ve finansal dayanıklılığımızı bir kez daha ortaya koydu. Özellikle kârlılık marjlarımızdaki iyileşme; etkin maliyet yönetimimizin, operasyonel verimliliğimizin ve katma değer odaklı ürün stratejimizin somut bir göstergesi oldu. ‘Globalde Lokal’ stratejimiz doğrultusunda uluslararası büyüme yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, TCC Group bünyesinde Ukrayna’nın ikinci büyük çimento üreticisi ve yıllık 4.2 milyon ton çimento kapasitesine sahip IFCEM’in grubumuza katılımına yönelik önemli bir adım attık. Diğer taraftan, Türkiye, Portekiz ve Batı Afrika operasyonlarımızı kapsayan Cimpor International’ın halka arz çalışmaları hızla devam ediyor. Bu süreci yalnızca sermaye piyasalarına erişim açısından değil, uluslararası büyüme stratejimizi destekleyecek uzun vadeli ve stratejik bir dönüşüm olarak değerlendiriyoruz.

Şirketimizin Türkiye’deki güçlü pazar konumu, operasyonel yetkinlikleri ve finansal performansı, grubumuzun bölgesel liderliğini pekiştiren önemli unsurlar arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde de finansal disiplinimizden ödün vermeden, kaynaklarımızı verimli kullanmaya, rekabet gücümüzü artırmaya ve sürdürülebilir değer oluşturacak yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. "Pazarın değişen dinamiklerine uyum sağlarken dönüşüm yatırımlarımızı sürdürüyoruz".

Şirketin üçüncü çeyrekteki operasyonel performansını ve sürdürülebilirlik yaklaşımını değerlendiren OYAK Çimento Ülke CEO'su Murat Sela ise şunları ifade etti: "Küresel ekonomideki belirsizliklerin, jeopolitik gerilimler ve yüksek finansman maliyetlerinin çimento sektörü dinamiklerini ve maliyetleri önemli ölçüde etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir ortamda güçlü üretim altyapımızın, geniş coğrafi erişimimizin ve değişen ihtiyaçlara uyum sağlama kabiliyetimizin önemi daha da artıyor. Üçüncü çeyrekte özellikle Marmara ve Ege bölgelerindeki satış performansımızın katkısıyla çimento satış hacmimizi bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 artırdık. Operasyonlarımızı yönetirken piyasanın kısa vadeli dinamiklerini yakından takip ediyor, diğer taraftan sektörümüzün geleceğini şekillendiren yapısal dönüşüme odaklanıyoruz.

Bu dönüşümün merkezinde enerji verimliliği, alternatif yakıt kullanımı ve düşük karbonlu üretim yer alıyor. Nisan ayında devreye aldığımız Beypazarı Güneş Enerjisi Santralimiz, Eylül ayı sonuna kadar yaklaşık 112 bin MWh elektrik üreterek yenilenebilir enerji yatırımlarımızın somut sonuçlarını ortaya koydu. Alternatif yakıt kullanımında Türkiye ortalamasının üzerinde olmamız ve devam eden atık ısı geri kazanım projelerimiz de bu yaklaşımımızı tamamlıyor. Amacımız, üretimde verimliliği ve rekabet gücünü artırırken çevresel etkimizi de kalıcı biçimde azaltmak. Şirket olarak sanayinin düşük karbonlu geleceğine yönelik yatırımlarımızı uzun vadeli bir bakış açısıyla sürdüreceğiz."