Sabancı Holding'den 2026'nın 9 ayında 19,6 milyar lira konsolide net kar

Sabancı Holding, 2026 yılının 9 ayında 19,6 milyar lira konsolide net kar elde etti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding, 2026'nın Ocak-Eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Stratejik öncelikleri doğrultusunda büyümesini sürdüren şirketin temettü geliri hariç kombine geliri, yılın 9 ayında 1,3 trilyon lira olarak gerçekleşirken, konsolide net karı 19,6 milyar liraya ulaştı.

Söz konusu dönemde portföyünü piyasa koşulları ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda şekillendiren holding, grup şirketlerinin operasyonel performansıyla finansal sonuçlarını destekledi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam etti.

Kesintisiz kar payı dağıtımıyla 2003'ten bu yana yatırımcılarına getiri sağlayan Sabancı Holding, disiplinli sermaye tahsisi yaklaşımı doğrultusunda ekimde açıkladığı Pay Geri Alım Programı ile değer yaratma taahhüdünü sürdürdü. Holdingin pay fiyatında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumunun desteklenmesi, pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve pay fiyatının şirket faaliyetlerinin performansını yansıtmasına katkı sağlanması amacıyla başlatılan programın süresi azami 3 yıl olarak belirlenirken, ayrılan azami fon tutarı 7 milyar lira oldu.

Pay geri alım programından bağımsız olarak, Sabancı ailesi üyeleri Dilek Sabancı ve Serra Sabancı ile Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, Üst Yöneticisi (CEO) Kıvanç Zaimler ve Finans Grup Başkanı (CFO) Mustafa Aydın, geçen ay toplam 2 milyon 776 bin 300 lot Sabancı Holding payı satın aldı ve ilgili işlemler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyuruldu.

- Grup şirketleri büyüme alanlarındaki yatırımlarına devam etti

Sabancı Topluluğu şirketleri, yılın 9 ayında stratejik büyüme alanlarındaki yatırımlarına devam ederken, çeşitli gelişmeler öne çıktı.

Buna göre, Enerjisa Üretim, Muğla'daki Artuna, Gaia ve Falp rüzgar enerji santralleri için uluslararası finans kuruluşları FMO ve DEG ile 180 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalayarak, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA-2) projelerinin finansman sürecini tamamladı. Ayrıca 1000 megavat (MW) kurulu güce sahip YEKA-2 Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projelerinde 241'inci ve son türbinin kurulumu tamamlandı.

Enerjisa Enerji, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 7 yıl vadeli ve 207 milyon dolar karşılığı Türk lirası tutarında finansman anlaşması imzalarken, Sabancı Renewables'ın Pepper ve Lucky 7 Güneş Enerjisi Santralleri'nde (GES) inşaat çalışmaları başladı. ABD'deki toplam yenilenebilir enerji portföyü, inşaat ve lisanslama aşamasındaki projeler dahil 790 MW seviyesine ulaşırken, kapasiteyi artırmaya yönelik fırsatlar değerlendiriliyor.

Akbank, 2026'nın ilk 9 ayında ekonomiye sağladığı kredi desteğini, 2 trilyon 334 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 3 trilyon 35 milyar lira seviyesine çıkardı.

Çimsa, Mersin Fabrikası'nda hayata geçirdiği yeni kalsiyum alüminat çimento (CAC) üretim hattını devreye alırken, yatırımla şirketin CAC kapasitesi 200 bin tona yaklaştı. Çimsa, bu kapasiteyle Çin hariç küresel pazarlardaki toplam tüketimin yaklaşık yüzde 20'sini tek başına karşılayabilecek konuma geldi.

Temsa, geliştirdiği 50 adet yüksek voltajlı lityum iyon batarya ve 10 adet güç dağıtım ünitesini Çekya'ya ihraç ederek, otobüs dışındaki ilk ihracatını gerçekleştirdi. Şirket, geçen haftalarda 26 bininci otobüsü elektrikli Avenue Neo modelini de banttan indirdi.

Kordsa, kompozit segmentindeki talep ve operasyonel toparlanma sayesinde 9 aylık dönemde güçlü performans sergiledi. Brisa'nın faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı, geçen yılın aynı dönemine oranla artarken, Agesa sektördeki konumunu ve karlılık performansını korudu.

- "Yeni yatırımları hayata geçirmeye odaklandık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler, farklı sektörlerdeki faaliyetlerinden aldıkları güçle geleceğe yönelik adımlarını sürdürdüklerini belirtti.

Değişen koşullara hızla uyum sağlayabilen, fırsatları doğru zamanda değerlendiren bir yönetim yaklaşımına sahip olduklarını kaydeden Zaimler, söz konusu yapıyı daha da güçlendirmek için faaliyet gösterdikleri alanlarda verimliliği artırmaya, kaynakları etkin kullanmaya ve yeni yatırımları hayata geçirmeye odaklandıklarını aktardı.

Zaimler, "Yatırımlarımızda Türkiye'yi önceliklendirmeyi sürdürürken, son 5 yıldaki banka ve finansal hizmetler dahil, toplam yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımız ise 10 milyar dolara ulaştı. Topluluk şirketlerimizin performansı da izlediğimiz stratejiyi destekliyor. İşlerimizin potansiyeline inanıyor, önümüzdeki dönemde de finansal sağlamlığımızı koruyarak, yatırımlarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.