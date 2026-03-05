Döviz ve altın güne nasıl başladı? (5 Mart 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 43,9560'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 43,9930'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 51,1610'dan, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 58,7190'dan satılıyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerle petrol fiyatlarındaki artışın devam etmesi, küresel enflasyon beklentilerine yönelik risklerin sürebileceğine işaret etti.

ABD'de dün tahminleri aşan özel sektör istihdamı verileri, ülke ekonomisinin iş yaratma noktasında halihazırda yapısal sorunlar yaşamadığını ortaya koyarken ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik haziranda faiz indirimi ihtimallerinin daha da törpülenmesine yol açtı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yılın ilk faiz indirimi temmuz toplantısında yapacağına yönelik öngörüler güçlenmeye devam etti.

Söz konusu gelişmelerle dolar endeksi yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 0,3 artışla 99,1 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 270 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışla paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 7 bin 257,6 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,17 üzerinde 7 bin 270 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 310 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 700 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın yüzde 0,15 üzerinde 5 bin 142 dolardan işlem görüyor.