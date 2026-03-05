Global Yatırım Holding 2025 yılında net karını 5,1 milyar liraya yükseltti

Global Yatırım Holding (GYH), 2025 yılını güçlü konsolide gelir, kar ve FAVÖK artışı ile tamamladı.

Yayınlanan mali tablolara göre; 1 Ocak-31 Aralık 2025 döneminde Grubun konsolide gelirleri 24,7 milyar TL (IFRIC 12 etkisi hariç), konsolide FAVÖK 10,6 milyar TL, konsolide net kar ise 5,1 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti.

Holding’in konsolide gelirleri enflasyon muhasebesi uygulanmamış hali ile 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40 artış gösterirken, FAVÖK’ü yüzde 43 ile enflasyonun üstünde büyüme yakaladı.

Grubun 2024 yılında 4,3 milyar TL olan net karı, 2025’te yüzde 17 artışla 5,1 milyar TL’ye ulaştı.

‘Kârlılığımızı Güçlendirerek Büyümeye Devam Ediyoruz’

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, 2025 yılına ilişkin kısa değerlendirmesinde şunları söyledi:

“2025 yılı küresel ölçekte belirsizliklerin devam ettiği bir dönem olsa da, Grup olarak yılı güçlü finansal sonuçlarla tamamladık. Gelir, FAVÖK ve Net Karda sağladığımız artış, dengeli portföy yapımızı ve operasyonel disiplinimizi yansıtmaktadır. Farklı sektör ve coğrafyalara yayılmış iş modelimiz, dalgalı dönemlerde istikrar sağlayan bir yapı sunmaktadır. 2025 sonuçları, bu yapının sürdürülebilir kârlılık üretme kapasitesini bir kez daha ortaya koymuştur.

2026’da da Liman işletmeciliğinde seçici büyüme yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Enerji ve gaz tarafında uluslararası projelerimizi ilerletirken, gayrimenkul tarafında ise yıl içerisinde devreye girecek otel projesiyle düzenli gelir tabanımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Madencilik ve diğer iş kollarında ise operasyonel verimliliği artırmaya odaklanıyoruz.

‘Sonuçlar marj disiplinini koruma kabiliyetimizi g��steriyor’





GYH Mali İşler Grup Başkanı Ferdağ Ildır ise,

“2025 yılında ana iş kollarımızın tamamında dengeli ve sürdürülebilir bir performans sergiledik. Yüksek enflasyon, faiz ortamı ve küresel belirsizliklere rağmen gelirlerimizi ve FAVÖK’ümüzü artırdık, net kârımızı önemli ölçüde güçlendirdik.

Özellikle enflasyon muhasebesi etkisi hariç bakıldığında gelir ve FAVÖK artış oranları operasyonel büyümemizin gücünü net biçimde göstermektedir. Marjlarımızı güçlendirmemiz ve dolar bazında da büyüme kaydetmemiz, gelir kompozisyonumuzun kalitesini ve döviz bazlı kazanç üretme kapasitemizi ortaya koymaktadır.

2026’da önceliğimiz; kârlılığı artırmaya devam etmek, nakit üretimini güçlendirmek ve bilanço esnekliğimizi daha da iyileştirmektir. Finansal disiplin yaklaşımımız değişmeyecek” diye konuştu.