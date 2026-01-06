Döviz ve altın güne nasıl başladı? (6 Ocak 2026)

Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artışla 6 bin 143 liradan tamamladı. Güne artışla başlayan gram altın, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,6 değer kazancıyla 6 bin 177 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 440 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 600 liradan satılıyor. Dün altının ons fiyatı yüzde 2,6 artışla 4 bin 445 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 0,4 primle 4 bin 462 dolarda işlem görüyor.

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası petrol arzının gelecekte artabileceğine ilişkin değerlendirmeler öne çıkarken, petrol fiyatları bu gelişmelerden dolayı gerilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş başta enflasyonla mücadele olmak üzere merkez bankalarına politika alanı tanırken, kıymetli metallere ulaşım maliyetlerinin de gerilemesini sağlıyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerini sürdüreceğine yönelik beklentiler, merkez bankalarının alımlarındaki artış ve jeopolitik tansiyonun yeniden yükselebileceğine ilişkin endişelerin altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketi beslediğini belirterek, petrol fiyatlarındaki gerilemenin altının üretim maliyeti açısından önem arz ettiğini ifade etti.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,0490 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 43,0400'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,0490'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 50,5550'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 57,3930'dan satılıyor. Dolar endeksi yatay seyirle 98,3 seviyesinde seyrediyor. ABD yönetiminin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülke dışına çıkarılması sonrası jeopolitik gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen yıl aralıkta 47,9 değerine inerek beklentilerin altında gerçekleşmesi ABD ekonomisine ilişkin endişelerin az da olsa devam ettiğini ortaya koyarken, bu durum dolar endeksi üzerindeki baskının devam etmesine neden oldu. Son gelişmeler sonrası artan jeopolitik risklerle yatırımcıların değerli metallere yönelmesi de dolar endeksinde düşüş eğiliminin devam etmesine sebep oluyor.