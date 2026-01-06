Halka arzda 2 şirket yarın talep toplamaya başlıyor (7-8-9 Ocak)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. için talep toplama tarihleri 7–8-9 Ocak olarak açıklandı.

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzında 7-8 ve 9 Ocak’ta 3 iş günü süreyle talep toplanacak.



Halka arzda pay başına fiyat 9,77 TL olarak belirlendi. Toplam 84 milyon 500 bin adet payın satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 830 milyon TL olacak. Halka açıklık oranı %30,4 seviyesinde bulunurken, dağıtım bireysele eşit yöntemle yapılacak. Şirketin Borsa İstanbul’da işlem göreceği sembol #ZGYO olarak açıklandı. Katılım endeksine uygun olmadığı bildirildi.

Ankara merkezli olarak faaliyet gösteren Z GYO, gayrimenkul sektöründe konut, karma proje ve eğitim yapıları alanında projeler geliştiriyor. Şirket portföyünde; Z Lagun Villa (Diplomatik Site Projesi), Lagun Country Club, Lagun Country Club 2 (Z Forest), Karakusunlar Karma Projesi ve Çukurambar Eğitim Kampüsü gibi projeler bulunuyor.

Formül Plastik 30,24 sabit fiyatla talep toplayacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından, İntegral Yatırım Menkul Değerler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamaya göre Formül Plastik, halka arzda 30,24 TL sabit fiyatla 7–8 ve 9 Ocak tarihlerinde talep toplayacak.

Halka arz kapsamında şirketin mevcut 130 milyon TL olan sermayesi, 30 milyon TL bedelli sermaye artırımı ile 160 milyon TL’ye çıkarılacak. Elde edilecek fonların şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda kullanılması planlanıyor.

Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin %70’ini yeni yatırımlarda, %30’unu ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı hedefliyor. Katılım endeksine uygunluk durumu ise onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.