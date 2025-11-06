Döviz ve altın güne nasıl başladı? (6 Kasım 2025)

Serbest piyasada 42,1010 liradan alınan dolar, 42,1030 liradan satılıyor. 48,4590 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,4610 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,0910, avronun satış fiyatı ise 48,3360 lira olmuştu.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 395 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 1,1 artışla 5 bin 330 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 5 bin 395 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 100 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 260 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 3 bin 988 dolarda seyrediyor.

ABD'de federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesiyle ABD ekonomisine ilişkin belirsizliklerin sürmesi, altın fiyatlarının gerilemesine engel oluyor.