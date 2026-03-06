Döviz ve altın güne nasıl başladı? (6 Mart 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,0740 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,9970'ten tamamlamıştı. Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 44,0740'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 51,2120'den, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 58,9500'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 99,1'de bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 256 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1 altında 7 bin 187 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 7 bin 256 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 315 liradan, cumhuriyet altını ise 48 bin 702 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 5 bin 120 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim küresel risk algısını yüksek tutarken, yatırımcıların güvenli liman olarak altına talebi arttı. ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Wicker'ın ABD yönetiminin İran'a kara birlikleri gönderme seçeneğini devre dışı bırakmadığına dair açıklamaları jeopolitik risklerin daha da tırmanma riski olduğunu ortaya koydu.

