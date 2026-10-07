Döviz ve altın güne nasıl başladı? (7 Ekim 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,1750'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,1970 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,2 azalışla 55,2810'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 65,2400'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 102,1 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 535 liradan işlem görüyor.

Gram altın dün günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 6 bin 583 liradan tamamlamıştı.

Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6 bin 535 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 775 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 900 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,8 azalışla 4 bin 132 dolarda seyrediyor.