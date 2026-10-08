Döviz ve altın güne nasıl başladı? (8 Ekim 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,2010'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 49,2150 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 artışla 55,2710'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 65,1470'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 102,3 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 515 liradan işlem görüyor.

Gram altın dün, günü önceki kapanışın yüzde 1,24 altında 6 bin 501 liradan tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 515 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 760 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 850 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,8 artışla 4 bin 117 dolarda seyrediyor. Altının onsu dün 4 bin 66 dolarla 2 ayın en düşük seviyesini görmüştü.