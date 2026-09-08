Döviz ve altın güne nasıl başladı? (8 Eylül 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,4600 seviyesinde bulunuyor.
Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü yatay seyirle 48,4320'den tamamladı.
Dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,4600 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 56,3390'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 65,6550'den işlem görüyor.
Hürmüz Boğazı'na ilişkin olası anlaşma ve Japon yenindeki değerlenmenin etkisiyle dün yüzde 0,3 düşerek 98,8 seviyesine gerileyen dolar endeksi, yeni işlem gününde önceki kapanışına yakın seyrediyor.
Altında son durum
Gram altın, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 6 bin 874 liradan işlem görüyor.
Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 6 bin 860 liradan tamamlamıştı.
Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 6 bin 874 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 233 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 726 liradan satılıyor.
Doların görece zayıflaması ve tahvil faizlerindeki yükselişin hız kesmesiyle altının onsu yüzde 0,2 değer kazancıyla 4 bin 414 dolardan alıcı buluyor.