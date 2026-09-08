"50. yılı geleceğe taşıyacak fırsat olarak görüyoruz"

Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “50. yılımızı yalnızca geride bıraktığımız 50 yılı kutladığımız bir dönüm noktası olarak değil bizi geleceğe taşıyacak değerleri çoğaltmak ve daha geniş kitlelerle paylaşmak için güçlü bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

Limak Filarmoni Orkestrası, Limak’ın 50. yılı kapsamında düzenlenen geleneksel yaz konseriyle 22 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro’da sanatseverlerle buluştu. Şef Darko Butorac yönetimindeki orkestraya, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ile uluslararası prestijli sahnelerde adından söz ettiren soprano Tamara Radjenovic eşlik etti. Konserden elde edilen gelirin tamamı, Limak Vakfı tarafından 11 yıldır yürütülen Türkiye’nin Mühendis Kızları programına aktarılacak.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Limak Vakfı tarafından çok sesli müziği geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, gelenekselleşen yaz konseriyle bir kez daha sanatseverlerin karşısına çıktı. Limak 50. Yıl Konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’nun tarihi atmosferinde gerçekleşen konser; iş, bürokrasi, sanat ve medya dünyasından davetlilerin yanı sıra klasik müzik tutkunlarını bir araya getirdi. Dünyanın önemli opera sahnelerinde başroller üstlenen tenor Murat Karahan ile uluslararası prestijli sahnelerde adından söz ettiren soprano Tamara Radjenovic, orkestra şefi Darko Butorac yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası eşliğinde sergiledikleri performansla izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Konser geliri mühendis kızların eğitimine

Bilet satışlarından elde edilen gelirin tamamı, Limak Vakfı tarafından 11 yıldır başarıyla sürdürülen Türkiye’nin Mühendis Kızları programından yararlanan kadın mühendislik öğrencilerinin eğitimine destek olmak amacıyla kullanılacak.

Türkiye’nin Mühendis Kızları ile başlayan ve 2022 yılındaGlobal Engineer Girls adıyla uluslararası bir boyut kazanan program; Türkiye’nin yanı sıra Kosova, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan, İspanya, İngiltere, Fildişi Sahili ve Mozambik’te genç kadınların mühendislik eğitimine ve kariyer gelişimine katkı sunuyor.

50. yılın coşkusu üç şehirden geleceğe uzandı





Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Bodrum konseriyle Limak’ın 50. yılı kapsamında düzenlenen konserlerin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“50. yılımızı yalnızca geride bıraktığımız 50 yılı kutladığımız bir dönüm noktası olarak değil, bizi geleceğe taşıyacak değerleri çoğaltmak ve daha geniş kitlelerle paylaşmak için güçlü bir fırsat olarak görüyoruz. Bizim için 50 yıl; geçmişten aldığımız ilhamı geleceğe taşımanın, biriktirdiklerimizi yeni nesillere aktarmanın ve birlikte yarattığımız değeri daha da büyütmenin hikâyesi. Bu nedenle 50. yılımızı tek bir kutlamaya sığdırmak yerine, Ankara’dan İstanbul’a, İstanbul’dan Bodrum’a uzanan bir yolculukla, müziğin birleştirici gücü etrafında binlerce insanla buluşmayı tercih ettik. Bu konserleri bizim için daha da anlamlı kılan ise sahnede yaşanan heyecanın konser salonlarının sınırlarında kalmaması. Konserlerden elde edilen geliri Türkiye’nin Mühendis Kızları programına aktararak, müziğin yarattığı bu güçlü ortak duyguyu genç kadınların eğitimine, mühendislik yolculuklarına ve gelecekte kendi hikâyelerini yazmalarına uzanan kalıcı bir desteğe dönüştürüyoruz. Limak Filarmoni Orkestrası’nın dokuz yıldır sanat aracılığıyla büyüttüğü bu etkiyi, 50. yılımızda üç farklı şehirde çok daha geniş bir kitleyle paylaşmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü inanıyorum ki sanat, yalnızca hayatımıza güzellik katmakla kalmaz; insanları bir araya getirir, ilham verir ve geleceği değiştirecek bir güce dönüşebilir. Bu anlamlı yolculukta bizimle aynı heyecanı paylaşan değerli sanatçılarımıza, Limak Filarmoni Orkestrası’na ve üç şehirde konserlerimizi bizimle paylaşan tüm sanatseverlere gönülden teşekkür ediyorum.”

Karahan ve Radjenovic’in sahnedeki birlikteliği Bodrum’daki bu unutulmaz konserin ardından dünyanın en prestijli iki sahnesinde de devam edecek. İki sanatçı bu sonbaharda New York’taki Carnegie Hall’da, 2027’de ise Viyana’daki Wiener Konzerthaus’ta birlikte sahne alacak.

Limak Filarmoni Orkestrası hakkında

Çok sesli müziği geniş kitlelere ulaştırma hedefiyle 2017’de Limak Vakfı tarafından kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, sanatseverleri müziğin birleştirici ve iyileştirici gücüyle buluşturuyor. Orkestra, 9 yıldır başarıyla sürdürdüğü konserlerin yanı sıra dijital projelerle de sanatseverlere ulaşıyor. Projelerine uluslararası bir boyut kazandıran Orkestra, operanın dünyaca ünlü isimleriyle aynı sahneyi paylaşıyor.

Murat Karahan





Ülkemizin yetiştirdiği dünyaca ünlü sanatçı, tenor Murat Karahan, Ankara Bilkent Üniversitesi’nin doktora düzeyindeki müzik eğitimi yanında, Santa Cecilia Akademisi’nde soprano Renata Scotto ve Akademi başkanı Prof. Bruno Cagli’nin de özel öğrencisi oldu. Kariyerinin başından itibaren Berlin Staatsoper, Berlin Deutscheoper, Münih Bayerische Staatsoper, Opera Frankfurt, Wiener Staatsoper, Teatro di San Carlo Napoli, Teatro Massimo diPalermo, Teatro Regio Torino, Teatro Regio Parma, Arena diVerona, Madrid Teatro Real, Las Palmas Opera, Bolshoi Theatre, Latvian National Opera gibi dünyanın en önemli opera evleri ve konser salonlarında, Tosca, Il Trovatore, Aida, Turandot, Carmen, Cavalleria Rusticana, Macbeth, Manon Lescaut gibi, 40’tan fazla eserin başrolüne sahip çok geniş repertuarı ve Türk müziğinden dünya müziğinin seçkin örneklerine uzanan çeşitlilikteki özgün performanslarıyla sahne almaya devam ediyor. Karahan, bugüne dek, klasik müziğin duayenleri Zubin Mehta, Daniel Oren, MarcoArmiliato, Placido Domingo, Francesco Ivan Ciampa gibi büyük orkestra şefleri eşliğinde, Angela Gheorghiu, Anna Netrebko, SonyaYoncheva, Anna Pirozzi, Kristine Opolais, Anita Rachvelishvili gibi pek çok özel isim ile sahne aldığı sayısız opera temsilleri ve konserleriyle büyük başarılara imza atmış, ülkemiz yanında, La Repubblica, La Stampa, La Provincia gibi dünyanın önemli basın organlarındaki övgü dolu haberleri ve röportajlarıyla da adından çokça söz ettirmiştir. 2018-2023 yılları arasında, “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni” olarak da görev yapan Karahan, Türk kültürünü evrensel boyutlarda opera ve bale sahnesine taşıyan Troya, Yeniden Doğuş, Göbeklitepe ve Sinan gibi çok büyük çaplı eserlerin bestelenip sahnelenmesi, dünyaca ünlü isim ve prodüksiyonların sahnelerimizde sıkça yer alması gibi adımlarla, her sezon seyirci hasılat rekorları kırılarak, ülkemizde opera ve balenin geniş kitlelere tanıtılmasında büyük rol oynadı. Aldığı pek çok ödülün yanında, sanata vermiş olduğu üstün hizmetlerinden dolayı, İtalya Cumhuriyeti Üstün Hizmet Liyakat Nişanı ‘Ordine al Merito della Repubblica Italiana’yı aldı.

Tamara Radjenovic





İngiliz-Karadağlı soprano Tamara Radjenović, uluslararası klasik müzik ve konser sahnelerinde kendine özgü bir yer edinmiştir. Sesinin güzelliği ve gücü, etkileyici sahne duruşu ve sanatsal çok yönlülüğüyle öne çıkan Radjenović, operanın görkemini sinema müziğinin duygusal etkisiyle bir araya getirerek geleneksel konser salonu sınırlarının çok ötesindeki dinleyicilere ulaşan performanslar sergilemektedir. Londra’nın prestijli Royal College of Music okulundan mezun olan Radjenović, Montserrat Caballé’nin son öğrencilerinden ve himaye ettiği genç sanatçılardan biri olma ayrıcalığını yaşadı. Caballé’nin sanatsal rehberliği, onun bir yorumcu olarak gelişiminde derin izler bıraktı. Köklerini Avrupa’nın vokal geleneğinden alan ve aynı zamanda çağdaş bir sanatçı kimliğine sahip olan Radjenovic; zarafet, iddia ve seyirciyle kurduğu güçlü bağla şekillenen uluslararası bir kariyer inşa etti.Radjenovic, henüz 23 yaşındayken New York’taki Carnegie Hall’da ilk kez sahne aldı ve ardından bu ikonik salonda birçok konser verdi. Uluslararası konserleri ve projeleri kapsamında New York’taki Carnegie Hall Stern Auditorium/Perelman Stage, Londra’daki Cadogan Hall, Viyana’daki Wiener Konzerthaus, Zagreb’deki Lisinski Concert Hall, Sofya’daki NDK Hall 1, Tokyo’daki Dai-ichi Seimei Hall, Belgrad’daki Sava Centar, Sofia Opera and Ballet ve İstanbul’daki Volkswagen Arena gibi dünyanın önde gelen sahnelerinde yer aldı. Radjenović; devlet başkanları, hükümet temsilcileri, büyükelçiler ile diplomasi, kültür ve iş dünyasından seçkin konukların katıldığı önemli uluslararası etkinliklerde de sahne almak üzere davet edildi. Radjenović'inrepertuvarı, sanatsal kimliğinin genişliğini yansıtıyor. Puccini, Verdi, Bellini ve Bizet’nin opera dünyasından Ennio Morricone, Hans Zimmer ve Vangelis’in unutulmaz müziklerine uzanan repertuvarıyla opera, senfonik müzik ve sinema klasikleri arasında doğal bir geçiş kuruyor. Birden fazla dilde performans sergileyen Radjenović, klasik vokal tekniğini çağdaş sahne anlayışıyla birleştirerek müzikal zenginliği, görsel zarafeti ve duygusal yoğunluğuyla öne çıkan konserlere imza atıyor. Sanatçının başarısı sahnelerin ötesinde de karşılık buldu. Forbes Avrupa’nın Sanat ve Kültür kategorisindeki “30 Yaş Altı 30” listesine seçilen Radjenović, etkisi farklı kültürlere ve sanat türlerine uzanan yeni nesil klasik müzik sanatçıları arasında yer alıyor. Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya ve Avustralya’ya uzanan uluslararası konser programıyla Tamara Radjenović, dünya sahnelerindeki kendine özgü yerini güçlendirmeyi sürdürüyor.

Darko Butorac





Sırp orkestra şefi Darko Butorac, Avrupa, Amerika ve Asya'da yönettiği senfoni orkestraları ve opera prodüksiyonlarıyla uluslararası klasik müzik dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer almaktadır. Kariyeri boyunca Belgrade Philharmonic, DeutscheKammerphilharmonie Neuss, Georgische KammerorchesterIngolstadt, Rubinstein Philharmonic, Xiamen Symphony, Tallinn Sinfonietta ve Slovenian Radio Symphony Orchestra gibi seçkin topluluklarla çalışan Butorac; Vienna Konzerthaus, Gran TeatroNacional de Lima ve Belgrad Kolarac Hall gibi prestijli sahnelerde konserler verdi. 2009-2013 yılları arasında Fidenza Opera Festivali'nin baş şefliğini üstlenen sanatçı, Renée Fleming, GarrickOhlsson, Lawrence Brownlee, Colin Carr, Anthony McGill ve Oscar ödüllü oyuncu J.K. Simmons gibi birçok önemli isimle aynı projelerde yer aldı. Vakhtang Jordania Uluslararası Orkestra Şefliği Yarışması'nın Grand Prix ve Altın Madalya sahibi olan Butorac, aynı zamanda liderlik üzerine yaptığı konuşmalarla da tanınmakta; "The Language of Conducting" başlıklı TEDx konuşması uluslararası ölçekte geniş ilgi görmüştür.