Döviz ve altın güne nasıl başladı? (9 Aralık 2025)

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 5 bin 736 liradan tamamladı. Bugüne düşüşle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 5 bin 726 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 486 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 809 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 4 bin 181 dolarda seyrediyor. ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Fed yetkililerinin şahin tonda sözle yönlendirmelerde bulunabileceği endişeleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Enflasyon endişelerinin devam etmesi ve ABD ekonomisine yönelik güçlü görünüm nedeniyle gelecek yıl parasal gevşeme adımlarının sınırlanabileceği tahmin ediliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarınki toplantısında yüzde 89 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indirmesi bekleniyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,5740 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 42,5693'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 42,5740 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 49,6200, sterlin/TL yatay seyirle 56,7860 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi de önceki kapanışın hemen altında 99,1 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Fed yetkililerinden gelebilecek şahin tondaki açıklamalara yönelik endişelerin sürmesi varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken, dolar endeksi dar bir bantta hareket ediyor.