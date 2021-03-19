Döviz ve altın swap faizlerini de yüzde 19'a yükseltti

Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık artışı döviz ve altın karşılığı TL sağladığı swap piyasalarına yansıttı.

19.03.2021 13:12:000
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Döviz ve altın swap faizlerini de yüzde 19'a yükseltti

Merkez Bankası, TLSwap piyasasında 3 Ay vadeli döviz karşılığı TLSwap ihalesi açtı. 2021-03-22 valörlü, 2021-06-22 vadeli ihalede tutar 1,5 milyar dolar olarak belirlendi.

Merkez Bankası döviz ve altın swap piyasalarındaki TRY Faiz/Getiri oranını yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltti. TCMB, dünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 200 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.

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