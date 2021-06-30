Dream Games, Türkiye’nin 3. unicorn’u oldu

Dream Games 1 milyar dolar değerleme ile Peak Games ve Getir’in ardından Türkiye’nin yeni unicorn’u oldu. Şirket son yatırım turunda 155 milyon dolarlık yatırım aldı.

30.06.2021 14:53:000
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Dream Games, Türkiye’nin 3. unicorn’u oldu

Mobil oyun geliştiricisi Dream Games, 1 milyar dolar değerleme ile 155 milyon dolar yatırım aldı. BloombergHT’de yer alan habere göre Dream Games böylece Türkiye’den çıkan en son unicorn şirket oldu. 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket tarafından yapılan açıklamaya göre seri B yatırım turunda şirketten en büyük pay alan yatırımcılar Index Ventures ve Makers Fund olurken, Balderton Capital, IVP ve Kora da şirkete yatırım yaptı.

Türkiye’den çıkan ilk unicorn şirket 2020 yılında 1 milyar dolar değerlemeyi aşan Peak Games olurken son olarak bu yıl değerlemesi beş ay içinde 850 milyon dolardan 7,6 milyar dolara yükselen Getir unicorn oldu.

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