Düğün salonlarının açılacağı tarih belli oldu

Koronavirüs sürecinde 'Düğün salonları ne zaman açılacak' sorusu merak edilenler arasındaydı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından düğün salonları ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu.

10.06.2020 11:51:000
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Düğün salonlarının açılacağı tarih belli oldu

Koronavirüs sürecinde en çok merak edilen sorular arasında ‘Düğün salonları ne zaman açılacak?’ ‘Nikah salonları ne zaman açılacak’ soruları da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada düğün salonu ve nikah salonlarının açılacağı tarihle ilgili kararı duyurdu.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre nikah salonları 15 Haziran’dan, düğün salonları ise 1 Temmuz’dan itibaren belirlere kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

“Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00’den 24.00’e uzatılmıştır.

18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir.

Nikah salonları 15 Haziran’dan, düğün salonları ise 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiçbir salgının, tehdidin, ülke ve millet olarak birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden, dayanışmamızdan büyük olmadığı inancıyla yolumuza devam ediyoruz.” dedi.

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