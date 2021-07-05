Dünya Altın Konseyi'nden TCMB rezerv düzeltmesi

Dünya Altın Konseyi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın altın rezervlerini daha iyi analiz edebilmek için hesaplama yönteminde değişikliğe gitti.

Dünya Altın Konseyi, TCMB'nin sahip olduğu altın rezervlerini bankaların bulundurduğu rezerv opsiyon mekanizması rezervlerinden ayırabilmek için hesaplama yönteminde yeni bir düzeltme yayımladı.

Konsey, bankaların zorunlu karşılılıklarını altın olarak tutabilmelerini sağlayan TCMB Rezerv Opsiyon Mekanizması’nın (ROM) hanehalkındaki altın varlığının bir kısmını çekebilmek için kurulduğunu fakat bunun TCMB’deki brüt rezervlerde oynaklığa yol açtığını belirtti.

ROM yürürlüğe koyulduğundan beri IMF’ye bildirilen altın rezervlerinin mekanizma sayesinde toplanan altınlar olduğunu ve TCMB’nin bu rezervlere doğrudan sahip olmadığını belirten kurum, hesaplama yöntemlerini bu ayrımı daha iyi anlayabilmek için yaptıklarını söyledi.

TCMB tarafından açıklanan aylık verileri kullanarak IMF’ye bildirilen brüt rezervden ROM dahilindeki brüt rezervleri çıkardıklarını belirten konsey, böylece sadece merkez bankası tarafından bulundurulan altın rezervlerini daha doğru bir şekilde ölçebildiklerini vurguladı.

TCMB’nin açıkladığı yeni haftalık verilerle birlikte resmi sektör varlıklarını da hesaplayabildiklerini belirten kurum, şu an Hazine’nin ve TCMB’nin sahip olduğu altın rezervlerini ayrı ayrı hesaplayabildiklerini söyledi.