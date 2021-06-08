Dünya Bankası Türkiye büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yukarı yönlü güncelledi.

Dünya Bankası 2021 yılında küresel ekonomi için büyüme tahmini güncelleyerek yüzde 5,6'ya çıkarırken Türkiye için büyüme tahminini 0,5 puan artırarak yüzde 5'e çıkardı.

Toparlanmaya rağmen küresel çıktı oranının salgın öncesi seviyelere göre yüzde 2 aşağıda olacağını belirten kurum, kişi başına düşen gelirlerin 2022 yılında önce eski seviyelere dönemeyeceğini söylüyor.

“Küresel ekonomide açılma işaretleri belirirken salgın gelişmekte olan ülkelerdeki insanlar için yoksulluk ve eşitsizlik yaratmaya devam ediyor” diyen Dünya Bankası Grup Başkanı David Malpass, küresel iş birliği ve borç ertelemelerinin düşük gelirli ülkeler için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ocak ayında yayımladığı raporda küresel ekonominin 2021 yılında yüzde 4,1 büyümesini bekleyen Dünya Bankası, bu oranı 1,5 puan artırarak yüzde 5,6’ya, 2022 yılı için büyüme tahminini ise 0,5 puan artırarak yüzde 3,1’e çekti.

ABD ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini 2,1 puan güncelleyerek yüzde 5,4’e çıkaran kurum, Çin için büyüme tahminini 0,6 puan güncelleyerek yüzde 8,5’e çıkarttı.