Dünya Bankası'ndan deprem bölgesindeki 95 bin KOBİ'ye destek

Dünya Bankası Grubu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yaklaşık 95 bin KOBİ'ye, bugüne kadar farklı projelerle destek verdi.

Dünya Bankası Grubun bünyesindeki Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye ve Orta Asya Ülke Direktörü Wiebke Shlomer, Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi Humberto Lopez ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) Sanayiler Direktörü Muhamet Bamba Fall, Türkiye'ye 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden sonra sağlanan desteklere yönelik ortak bir makale kaleme aldı.

AA muhabirinin makaleden derlediği bilgilere göre, Dünya Bankası Grubu, iki yıl önce yaşanan depremin ardından Türkiye'nin iyileştirme çabalarını desteklemek için kaynaklarını hızlı şekilde harekete geçirdi.

Grup, bu süreçte altyapıyı yeniden inşa etmeye ve küçük işletmelere odaklandı. Bu kapsamda girişimlerle 3 milyar dolardan fazla destek sağlandı. Banka, bu çabalarla, yaşanan tahribatın onarılmasının yanında Türkiye'nin geleceği için güçlü bir temel oluşturmayı da hedefledi.

Dünya Bankası tarafından finanse edilen 1,45 milyar dolarlık iki girişimle de hasar gören altyapı yeniden inşa edilirken, kırsal nüfus için 7 bin konut sağlaması öngörülüyor.

Dünya Bankası Grubu bünyesindeki Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) da depremden etkilenen Gaziantep'te biri 1875 yataklı olmak üzere, 6 yeni hastanenin finansmanı için 952 milyon dolarlık garanti sağladı. Bu tesisler, olası depremlere dayanacak şekilde tasarlandı.

Özel sektör de destekleniyor

Depremden etkilenen 11 ilde yaklaşık yarım milyon özel şirketin toparlanmasını desteklemek için krediye erişim, iş sürekliliği planlaması ve dijital dönüşüm gibi konularda finansal yardım ve teknik destek verildi. IFC, küçük işletmelere yönelik 530 milyon dolarlık fon ve yaklaşık 430 milyon dolarlık finansmanla krediye erişimi artırdı. Böylece, 55 binden fazla KOBİ için finansmana erişim imkanı oluşturuldu. IFC, özellikle deprem bölgesinde toplumsal cinsiyet kapsayıcılığını geliştirmek ve iş yaratmak için Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına 100 milyon dolarlık yeni kredi sağladı.

Depremden etkilenen işletmelere yönelik Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Projesi de Eylül 2023'te başlatıldı. Projeyle 39 bin 680 KOBİ'ye finansal destek verildi. Böylece, Dünya Bankası Grubu tarafından desteklenen KOBİ sayısı yaklaşık 95 bini buldu.

Ayrıca, Türkiye Küçük Sanayi Sitelerinin Yeniden İnşası ve Bölgesel Ekonomik İyileşme Projesi ile 1600 mikro işletmeye ev sahipliği yapacak afete dirençli 7 küçük sanayi sitesinin kurulması için 600 milyon dolarlık finansman imkanı oluşturuldu.

Büyük şirketlere destek

Deprem bölgesindeki büyük şirketlerin dirençliliğini artırmak için yeşil kredi de sağlandı. Buna göre IFC, Sanko Holdinge Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te yeni yeşil sertifikalı üretim tesislerinin yapımı da dahil olmak üzere depremden zarar gören altyapının yeniden inşası ve faaliyetlerinin canlandırılması için 150 milyon dolarlık yeşil kredi desteği verdi.

IFC, Ülker'in sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği ve sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflerini kapsayan çok yıllık yatırım programını da destekledi. Yatırım, Ülker'in Türkiye'deki tesislerinde yapısal iyileştirmeler yapılmasını, Topkapı ve Gebze'deki fabrikalarının depreme karşı daha dayanıklı hale getirilmesini içeriyor.

Makaleye göre, Türk halkının deprem sonrası toparlanma çabalarına destek olmak için yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni paketler de devreye alınacak.