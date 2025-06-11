Dünya Bankası'ndan Türkiye büyümesine pozitif revizyon

Dünya Bankası raporunda Türkiye için 2025 yıl sonu büyüme tahminini Ocak ayında yüzde 2,6 oranında açıklarken, yıl sonu tahminini ise yüzde 0,5'lik artışla yüzde 3,1 olarak revize etti.

11.06.2025 11:18:240
Paylaş Tweet Paylaş
Dünya Bankası'ndan Türkiye büyümesine pozitif revizyon

Dünya Bankası "Global Ekonomik Görünüm Haziran 2025" raporunda ocakta yüzde 2,7 olarak açıkladığı 2025 yıl sonu küresel büyüme tahminini son 17 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 2,3'e düşürdü. 

Ticaret gerginlikleri ve politika belirsizlikleri nedeniyle 2020'lerin ilk yedi yılında küresel büyümenin ortalama yüzde 2,5 olacağını, bununla beraber 1960'lardan bu yana en zayıf on yılın yaşanacağı uyarısında bulundu. 

Dünya Bankası yayımladığı raporunda Türkiye için 2025 yıl sonu büyüme tahminini Ocak ayında yüzde 2,6 oranında açıklarken, Haziran ayındaki yıl sonu tahminini ise yüzde 0,5'lik artışla yüzde 3,1 olarak revize etti. Ayrıca Türkiye, Arjantin ile beraber Dünya Bankası'nın 2025 yıl sonu tahminini en fazla revize ettiği ülke oldu. Dünya Bankası'nın Türkiye'ye ilişkin 2026 yıl sonu beklentisi ise Ocak ayında yüzde 3,8 iken, Haziran ayında yüzde 3,6 seviyesine geriledi. Öte yandan raporda, 2027 yıl sonunda Türkiye'de büyümenin yüzde 4,2 yükseleceği tahmin edilmekte.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ABD ile Çin'in anlaşması piyasalardaki risk iştahını artırdı

ABD ile Çin'in anlaşması piyasalardaki risk iştahını artırdı

ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmaya vardık

ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmaya vardık

Türk Hava Yolları mayıs ayı trafik sonuçlarını açıkladı

Türk Hava Yolları mayıs ayı trafik sonuçlarını açıkladı

TİM ve Trendyol'dan stratejik işbirliği

TİM ve Trendyol'dan stratejik işbirliği

Kamu sigorta ve emeklilik şirketleri birleşti

Kamu sigorta ve emeklilik şirketleri birleşti

Çin'e en çok borcu olan 20 ülke

Çin'e en çok borcu olan 20 ülke

Yorum Yaz