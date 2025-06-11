Dünya Bankası'ndan Türkiye büyümesine pozitif revizyon

Dünya Bankası raporunda Türkiye için 2025 yıl sonu büyüme tahminini Ocak ayında yüzde 2,6 oranında açıklarken, yıl sonu tahminini ise yüzde 0,5'lik artışla yüzde 3,1 olarak revize etti.

Dünya Bankası "Global Ekonomik Görünüm Haziran 2025" raporunda ocakta yüzde 2,7 olarak açıkladığı 2025 yıl sonu küresel büyüme tahminini son 17 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 2,3'e düşürdü.

Ticaret gerginlikleri ve politika belirsizlikleri nedeniyle 2020'lerin ilk yedi yılında küresel büyümenin ortalama yüzde 2,5 olacağını, bununla beraber 1960'lardan bu yana en zayıf on yılın yaşanacağı uyarısında bulundu.

Dünya Bankası yayımladığı raporunda Türkiye için 2025 yıl sonu büyüme tahminini Ocak ayında yüzde 2,6 oranında açıklarken, Haziran ayındaki yıl sonu tahminini ise yüzde 0,5'lik artışla yüzde 3,1 olarak revize etti. Ayrıca Türkiye, Arjantin ile beraber Dünya Bankası'nın 2025 yıl sonu tahminini en fazla revize ettiği ülke oldu. Dünya Bankası'nın Türkiye'ye ilişkin 2026 yıl sonu beklentisi ise Ocak ayında yüzde 3,8 iken, Haziran ayında yüzde 3,6 seviyesine geriledi. Öte yandan raporda, 2027 yıl sonunda Türkiye'de büyümenin yüzde 4,2 yükseleceği tahmin edilmekte.