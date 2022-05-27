Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 500 milyon dolar

Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB) tarafından da 250 milyon dolar tutarında bir eş finansman sağlanacak.

Dünya Bankası Türkiye’ye, acil Kovid-19 sağlık faaliyetleri için 500 milyon dolarlık ek finansmanı onayladı. Finansman 100 milyon dolar büyüklüğünde olan ve Nisan 2020’de onaylanan krediye ek olarak sağlandı. Ek finansman Türkiye’deki Kovid-19 aşılarına erişime yardımcı olacak. Asya Altyapı ve Yatırım Bankası ortak finansman olarak ek 250 milyon dolar sağlayacak.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada "ek finansman, Türkiye'de güvenli ve etkili KOVID-19 aşılarına erişimi sağlamak için orijinal kredinin ölçeğini yükseltmekte ve pandemiye karşı daha geniş bir sağlık müdahalesinin bir parçasını oluşturmaktadır. Buna ek olarak, Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB) tarafından da 250 milyon dolar tutarında bir eş finansman sağlanacaktır. Proje, mevcut ve gelecekteki aşı alımlarının maliyetini karşılamaya yardımcı olacaktır" ifadeleri yer aldı.



