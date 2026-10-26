Hazine ve Maliye Bakanlığından Merrill Lynch Bankasına yönelik iddialara ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, "Sayın Bakanımızın, yıllar önce çalışıp ayrıldığı bir kurum üzerinden asılsız iddialarla töhmet altında bırakılma gayretleri kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

26.10.2026 21:47:090
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Hazine ve Maliye Bakanlığından Merrill Lynch Bankasına yönelik iddialara ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığ��nca, Bakan Mehmet Şimşek'in daha önce görev yaptığı Merrill Lynch Bankası üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtilerek, "Sayın Bakanımızın, yıllar önce çalışıp ayrıldığı bir kurum üzerinden asılsız iddialarla töhmet altında bırakılma gayretleri kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan, Şimşek'in daha önce görev yaptığı ABD merkezli Merrill Lynch Bankasıyla ilgili iddialara yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada, Şimşek'in, yaklaşık 20 yıl önce görev yaptığı söz konusu banka üzerinden zorlama bir algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çabalar yakışıksız ve dayanaktan yoksundur. Sayın Bakanımızın, yıllar önce çalışıp ayrıldığı bir kurum üzerinden asılsız iddialarla töhmet altında bırakılma gayretleri kabul edilemez. Bu tür gerçeğe aykırı ilişkilendirmeleri kınıyor, söz konusu yayınlara ve ithamlara karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz."

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