Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye korona kredisi

Dünya Bankası, Kovid-19 pandemisinin sağlıkla ilgili etkilerine karşı aldığı önlemleri desteklemek için Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladığını açıkladı.

27.04.2020 10:49:000
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Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye korona kredisi

Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Dünya Bankası (24 Nisan) Acil Covid-19 Sağlık Projesi için Türkiye’ye sağlanacak 100 milyon dolar tutarında bir krediyi onayladı. Proje Dünya Bankası’nın 2 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı 14 milyar dolarlık küresel hızlandırılmış fonunun bir parçasını oluşturuyor” denildi.

Açıklamaya göre, Türkiye’nin alacağı kredi 5 yılı geri ödemesiz dönem olmak üzere 10.5 yıllık vadeye sahip.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, “Bu finansman Türkiye’nin etki azaltma ve hastalık yönetimi olanaklarını güçlendirerek corona virüs pandemisinin potansiyel olarak yüksek sağlık ve insan maliyetlerinden kaçınma kapasitesini güçlendirecektir” dedi.

Dünya Bankası önümüzdeki dönemde koronavirüs etkisini azaltmak adına 160 milyar dolar düzeyinde bir finansal destek sağlamayı hedefliyor.

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