Dünya Ekonomik Forumu’nun yıllık toplantısı ağustosa ertelendi

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Singapur’da mayıs ayında yapılması planlanan yıllık toplantısını korona virüs salgının nedeni ile 17-20 Ağustos tarihlerine erteledi.

4.02.2021 18:19:000
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Dünya Ekonomik Forumu’nun yıllık toplantısı ağustosa ertelendi

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Singapur’da Mayıs ayında yapılması planlanan yıllık toplantısını bir kez daha erteledi. WEF tarafından  yapılan açıklamada, korona virüs salgını nedeni ile yıllık toplantının 17-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyurulurken, ertelemenin nedeni olarak salgının kontrol altına alınmasındaki zorluklar  gösterildi. Açıklamada, “Dünya Ekonomik Forumu ve Singapur Hükümeti,  güvenli ve etkili bir toplantı sağlamak için alınacak önlemlerden emin  olmasına rağmen toplantı zamanındaki değişiklik, salgını kontrol  altına alınmasındaki uluslararası zorlukları nedeni ile yapıldı” denildi.

Salgın nedeni ile uygulanan küresel seyahat kısıtlamaları yılın ilk yarısında yüz yüze bir toplantı yapılmasını zorlaştırırken, farklı karantina ve hava taşımacılığı düzenlemeleri katılımcıların toplantıya katılmalarına engel oluyor.

Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, hükümetin WEF’in karşılaştığı zorlukları anladığını ve yeniden planlamayı kabul ettiği ifade edildi. WEF’in yıllık toplantısı genellikle Ocak ayında İsviçre’nin Davos kasabasında yapılıyor.

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