Dünya Şampiyonu futbolcular, Ağaoğlu'ndan yeni evlerini aldı

2017 yılında Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları, Ali Ağaoğlu tarafından kendilerine söz verilen evlerine kavuştu.

2017 yılında Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularına ev hediye edeceğini açıklayan Ağaoğlu Şirketler Grubu, Ağaoğlu Çekmeköy Park projesindeki 14 evin anahtar ve tapularını futbolculara teslim etti.

Teslim töreninde konuşan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, “Türkiye’yi sadece ekonomik olarak değil; spor, kültür ve eğitim alanında da dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline getirmek için özel sektöre de büyük bir sorumluluk düşüyor. 42 yıldır geliştirdiğimiz projelerin yanı sıra topluma fayda sağlayan sosyal sorumluluk projelerimizi de sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında söz verdiğimiz üzere Ampute Mili Futbol takımı futbolcularımıza evlerini teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak da “Milli Takım’da benim dışımda hiçbir futbolcumuzun evi yoktu, Ağaoğlu sözünü tuttu ve dünya şampiyonu futbolcuları ev sahibi yaptı” şeklinde konuştu.

Türkiye Ampute Erkek Futbol Milli Takımı, 2017 yılında EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere’yi 2-1 yenerek kupayı Türkiye'ye getirmişti. Ağaoğlu Şirketler Grubu, şampiyonluk kupası ile yurda dönen milli takıma, yaşattığı gurur için teşekkür etmek amacıyla 14 futbolcuya İstanbul’da ev hediye edeceğini açıklamıştı. O dönemde yapımına başlanan İstanbul Çekmeköy’deki Ağaoğlu Çekmeköy Park projesi tamamlandı ve tüm futbolcuların evleri oturuma hazır hale getirildi. 27 Ekim Cuma günü Ampute Erkek Futbol Milli Takım oyuncularının katıldığı bir törenle yeni evlerinin anahtarları ve tapuları oyunculara teslim edildi.

Törene Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Ağaoğlu Şirketler Grubu Murahhas Azası Hasan Rahvalı, Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Osman Çakmak ve milli takım oyuncuları katıldı.

Ali Ağaoğlu, anahtar töreninde yaptığı konuşmada, “Ağaoğlu olarak her zaman başarıyı ödüllendirdik. Özellikle spor dallarında uluslararası başarılara imza atan sporcularımıza sahip çıktık. Onlar ki, sınırlı imkânlarla ve tırnaklarıyla kazıyarak şampiyonluklara ulaştılar. 42 yıldır Türkiye’nin “Yaşam Mimarı” olarak, kendilerine bir teşekkür hediyesi vermek istedik” dedi.

Ali Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yıl hepimiz için çok anlamlı, çünkü Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını yaşıyoruz. Ulu Önder Atatürk’ün Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefini bugün bizler sürdürüyoruz. İşte ampute milli takımımızın oyuncuları bunun en güzel örneği. Bugün Ampute milli futbol takımı oyuncularımıza anahtar ve tapularını teslim ediyoruz. Futbolcularımız sağlıkla ve mutlulukla otursunlar. Futbolcularımızı bir kez daha kutluyor, bunda sonraki hayatlarında da başarılarının devamını diliyorum.”