Dünya ticaretinde oyun değişiyor

Özlem Aydın Ayvacı / Capital Nisan 2025 sayısından

Dünyada savaşlar, Trump-Rusya-Çin üçlüsünün yarattığı gelişmeler, teknolojik yeniliklerin etkileri derken paradigma değişiyor, korumacı ve yerel politikalar yükseliyor. Bu gerçekler dünya ticaretini derinden etkiliyor.

Diğer taraftan Türkiye ekonomisinin yönetimsel ve ekonomik riskleri devam ediyor. İşte bu gelişmeler, iş insanları ve liderler tarafından “yönetilmesi” zorlu bir tabloya işaret ediyor.

İş dünyası 2025’i “ayakta kalma yılı” olarak tanımlıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Şirketler yavaşlayıp savunmaya mı geçecek? Yoksa kârdan mı vazgeçecek? Pazar payını arka plana mı atacaklar? Ciro, kâr, pazar payı üçlüsünden hangisine odaklanacaklar?

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