Dünyanın büyük futbol kulüplerinin 2023 borsa karnesi

Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, geçen yıl borsalarda istenileni veremezken, yatırımcısını tam anlamıyla sevindiremedi.

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin hisse senedi performanslarında geçen yıl dalgalı bir seyir görüldü. Yeşil sahalarda taraftarını mutlu edemeyen futbol kulüpleri, borsalarda da yatırımcısını tam anlamıyla sevindiremedi.

Yeşil sahalar dışında yaşanan birtakım adli vakalar da futbol kulüplerinin hisse senedi piyasalarındaki performanslarını etkileyen önde gelen unsurlar arasında yer aldı. Hisselerinde yükseliş görülen spor kulüplerinin genel olarak saha içindeki performanslarında da başarılı bir performans sergilediği görülüyor.

Geçen yıl yatırımcısına Portekiz ekipleri Porto yüzde 33, Sporting CP yüzde 24,7 kazandırdı. İskoç ekibi Celtic'in hisseleri de yüzde 6,3 değer kazandı.

Porto UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna adını yazdırdı. Geçen sene Portekiz Kupası finalinde Sporting Braga'yı 2-0 mağlup ederek Portekiz Kupasının sahibi olan Porto şu anda Portekiz Premier Lig'inde üçüncü sırada bulunuyor.

Sporting CP, de Portekiz Premier Lig'inde zirvede bulunuyor. Celtic, geçen sezon İskoçya ligindeki 53. şampiyonluğuna ulaşmıştı. Kulüp bu sezon da zirvede bulunuyor.

Manchester United hem taraftarını hem de yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı

Borussia Dortmund'un hisseleri ise 2023 yılında yüzde 2,8 azalış kaydetti. Alman ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna adını yazdırmasına karşın Almanya 1. Futbol Ligi'inde (Bundesliga) şampiyonluk yarışında zirveden uzakta.

Yatırımcısına Hollanda ekibi Ajax yüzde 8,4, İngiliz ekibi Manchester United yüzde 12,6, İtalyan ekipleri Juventus yüzde 18,7, Lazio yüzde 23,3, Benfica yüzde 26,7 kaybettirdi.

Hollanda 1. Futbol Ligi'ne (Eredivisie) istediği gibi başlayamayan Ajax şampiyonluktan uzak bir performans sergiliyor. Ajax, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Maurice Steijn ile yollarını ayırmıştı.

Efsane teknik direktörü Alex Ferguson'un görev yaptığı çeyrek asırda sayısız başarıya imza atan Manchester United, İskoç teknik adam sonrasında transfere 1 milyar sterlinden fazla para harcamasına karşın taraftarlarının hayal kırıklıklarına engel olamadı.

Son olarak Nisan 2022'de disiplin ve otoritesiyle öne çıkan 53 yaşındaki Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'ı takımın başına getiren Manchester United, geçen sezon Lig Kupası'nı kazanarak ve Premier Lig'i 3. sırada bitirerek hissedilir bir ivme yakalasa da takım içindeki disiplin sorunlarına bir türlü son veremedi. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United bu sezonda yeşil sahalarda taraftarını memnun edemiyor.

İtalyan ekiplerinde yolsuzluklar ve doping skandalları öne çıkmıştı

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mafya ile mücadele soruşturmasından hareketle mayıs ayında bazı çevrim içi bahis sitelerine karşı başlattığı soruşturmaya, ağustos ayında ilk olarak Juventuslu Fagioli'nin adı karışmıştı.

Juventus'un ligin ilk haftasında deplasmanda Udinese ile oynadığı maçın ardından Juventus'ta forma giyen Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıkmıştı. UEFA, geçen yıl imzalanan uzlaşma anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle İtalyan ekibi Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden ihraç etmesi sonrasında hisselerinde düşüş görüldü.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Hakimliği, geçen yıl adı mali yolsuzluk soruşturmasına karışan Juventus'a 10 puan silme cezası vermişti.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında mali polis ekipleri, Roma, Lazio ve Salernitana takımlarının kulüp binalarında aramalar gerçekleştirmişti.

Dünyanın önde gelen halka açık 9 futbol kulübünün hisselerinin 2023 performansı şöyle:

Şirket Yüzde

Porto +33

Sporting CP +24,7

Celtic +6,3

Borussia Dortmund -2,8

Ajax -8,4

Manchester United -12,6

Juventus -18,7

Lazio -23,3

Benfica -26,7