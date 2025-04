Dünyanın en büyük, değerli mücevher üretim tesisi

Valenza'daki Manifattura üretim tesisinin genişletilmiş halinin resmi açılışını gerçekleştiren Bulgari, 33 bin m²'lik sürdürülebilir yapıyla, üretim kapasitesini 2029'a kadar iki katına çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca, Romalı Mücevher Evi’nin herkese açık ilk eğitim merkezi olan Scuola Bulgari'nin açılışı da etkinlikte duyuruldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; 33 bin metrekarelik bu alan, sadece dünyanın en büyük tek markalı mücevher üretim tesisi unvanını kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir mimari ve operasyonlar açısından da örnek teşkil ediyor. İtalya Girişimler ve Made in Italy Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleşen basın toplantısına, Bulgari CEO’su Jean-Christophe Babin, LVMH İtalya Başkanı Toni Belloni, Piyemonte Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Bölge Bakanı Elena Chiorino ile Girişimler ve Made in Italy Bakanlığı Müsteşarı Fausta Bergamotto katıldı. Gazeteci Mariangela Pira’nın moderatörlüğünü üstlendiği panelin ardından, Jean-Christophe Babin’in yanı sıra LVMH ve Bulgari yönetimi ile kamu temsilcilerinin katılımıyla kurdele kesim töreni gerçekleştirildi. Etkinlik, yeni genişletilen tesisin, rehberli turu eşliğinde sona erdi.

Bulgari CEO’su Jean-Christophe Babin, açılışta yaptığı konuşmada şunları belirtti: “Bugün yalnızca Bulgari için değil, aynı zamanda Valenza bölgesi ve küresel mücevher sektörü için de tarihi bir dönüm noktasını temsil ediyor. Manifattura’mızın genişlemesi, yalnızca üretim kapasitesinin ve alanın iki katına çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda lüks sektörünün gelecekteki dönüşümüne dair cesur bir vizyonu hayata geçirmemizi sağlıyor. Bu proje, mücevher dünyasındaki yeni zanaatları bünyemize katarken, iş birliği içinde olduğumuz paydaşlarla daha yetkin, donanımlı ve ileriye dönük bir partner olmayı amaçlıyor.” Babin, ayrıca bu genişleme ile 2029 yılına kadar toplamda 1.600 kişiye istihdam sağlanacağını ve bu bölgenin mücevher sanatına katkı sunma kararlılığını vurguladı.

Üretim kapasitesi iki katına çıkacak

Genişletme projesi, 2029 yılına kadar tesisin üretim kapasitesini iki katına çıkarmayı ve beş yüzün üzerinde yeni istihdam yaratmayı hedefliyor. Aynı zamanda, Bulgari’nin mücevher alanına odaklanan ve halka açık ilk eğitim okulu olan Scuola Bulgari’yi de bünyesinde barındırıyor. Bu önemli adım, markanın Made in Italy ruhunu ve Valenza’nın köklü kuyumculuk geleneğini yaşatma konusundaki kararlılığını bir kez daha pekiştiriyor.

Piyemonte Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Bölgesel Bakanı Elena Chiorino, Bulgari’nin Valenza’daki yeni Manifattura’sının açılışının, Piyemonte'nin cazibesini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti: “Dünyanın en prestijli Romalı Mücevher Evlerinden biri olan Bulgari’nin Made in Italy mirasına yatırım yapmak için bu bölgeyi tercih etmesi, büyük bir gurur kaynağıdır. Bu tesis; İtalyan üretim mükemmeliyetini, inovasyonu ve zanaatkârlığın nesilden nesile aktarımını bir araya getiren bir ekosistem içinde yer alıyor. Piyemonte olarak, yalnızca altın işçiliği gibi köklü bir sektörü güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda nitelikli istihdam, eğitim fırsatları ve geleceğe dönük sağlam bir sanayi vizyonu yaratan bu projenin merkezinde yer almaktan onur duyuyoruz. Bulgari’nin bölgemizdeki köklerini derinleştirme ve Valenza’nın kuyumculuk bölgesiyle bağlarını güçlendirme kararı, burada inşa etmek, yenilik üretmek ve yeni nesil yetenekleri yetiştirmek için tüm doğru koşulların mevcut olduğunu gösteriyor. Bizim inandığımız İtalya; zanaatkârlığı değerli kılan, insana yatırım yapan ve bilgi birikimini küresel rekabet gücüne dönüştüren bir İtalya’dır.”

LVMH İtalya Başkanı Toni Belloni ise şu sözleri ekledi: “Bugünkü başarı, LVMH Grubu’nun İtalya’ya olan bağlılığının güçlü bir örneği olup, Bulgari’nin kendine has İtalyan kimliğini koruma ve zenginleştirme yolunda katkı sağlayan ve sağlamaya devam eden sayısız kişinin son bir yüzyılda gerçekleştirdiği çalışmaların üzerine inşa edilmiştir. Küresel belirsizliklerin yaşandığı bu dönemde dahi, lüks pazarının orta ve uzun vadeli büyüme potansiyeline olan güvenimizi yineliyor ve İtalya’ya yatırım yapma kararlılığımızı sürdürüyoruz.” İtalya’nın sanata ve kültüre olan adanmışlığı, zanaatkârlığa duyduğu derin saygı, yaratıcılıktaki doğal yetkinliği ve olağanüstü uyum kabiliyetiyle eşsiz bir “güzellik sistemi” olmaya devam ettiğini belirten Belloni, bu özelliklerin Bulgari’nin küresel başarısında temel bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

Genişletilen Manifattura, hammaddenin tedarikinden nihai mücevherin üretimine kadar tüm süreci kapsayan dikey entegrasyon stratejisini yansıtarak Bulgari’nin uzun vadeli vizyonunu ortaya koyuyor. Romalı Yüksek Mücevher Evi olarak, 19. yüzyıl başlarından bu yana zanaatkârlığın geliştiği bu bölgeyle olan bağını güçlendiriyor.

İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fausta Bergamotto, etkinliğin Leonardo da Vinci’nin doğum yıl dönümüne ithafen bu günlerde kutlanan Made in Italy haftası kapsamında gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Leonardo da Vinci, İtalyan dehasının somut bir örneği ve Rönesans’ın simgesidir. Made in Italy, yalnızca dünyada üçüncü en tanınan marka olmakla kalmaz; aynı zamanda tarihimizin ve yaratıcılığımızın bir yansıması, en değerli niteliklerimizin ifadesidir. Güzellik, mükemmeliyet ve zanaatkârlık – yani bizim ‘bello, buono e ben fatto’ dediğimiz değerler – bu projede hayat buluyor. Böyle bir proje, bizim için Made in Italy’nin gerçek değerini artırmanın tam anlamıyla ne olduğunu mükemmel bir şekilde temsil etmekte ve ülkemizin büyük uluslararası grupları ve yatırımları çekme kapasitesinin ve stratejik öneminin güçlü bir göstergesi olarak konumlanmaktadır."

Kuyumculuk sanatını geleceğe taşıyacak

Tamamen sürdürülebilir bir yaklaşımla tasarlanan yeni tesis, yenilenebilir enerjiyle çalışmakta olup, jeotermal sistem ve 4.100'ün üzerinde güneş paneli bulunuyor. Enerji ihtiyacının yüzde 50’si tesiste karşılanmakta olup, geri kalan kısmı ise yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan temin ediliyor. Tesiste ayrıca çevresel etkileri en aza indirirken verimliliği maksimize etmeyi amaçlayan, optimize edilmiş hava işleme sistemleri, hassas sıcaklık kontrolü, plastik kullanımını sıfıra indiren politikalar ve su yönetim sistemleri de bulunuyor.

Manifattura Bulgari, 2017 yılındaki açılışından bu yana 370 olan çalışan sayısını 1.100'ün üzerine çıkararak, otuzdan fazla farklı milliyetin zanaatkarlarını ağırlamış ve İtalyan zanaatkârlığının küresel bir simgesi haline gelmiştir. Bu yaklaşım, kuyumculuk sanatının geleceğe taşınmasında önemli bir rol oynuyor.