Dünyanın en değerli bankaları belli oldu: Türk bankaları kaçıncı sırada?

Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın en değerli 500 banka markası" çalışmasında 79,1 milyar dolarlık değeriyle Çinli ICBC yine birinci oldu.

20.03.2025 10:02:090
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Dünyanın en değerli bankaları belli oldu: Türk bankaları kaçıncı sırada?

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "Banking 500-Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası 2025" çalışmasını tamamladı. Buna göre, Çinli bankalar dünyanın en değerli markaları arasında ilk 4'te yer aldı.

Çinli ICBC, yaklaşık 79,1 milyar dolarlık marka değeriyle bu yıl da zirvedeki yerini korurken ikinci sırayı 78,4 milyar dolarlık değeriyle China Construction Bank aldı. Agricultural Bank of China 70,2 milyar dolarla üçüncü, Bank of China 63,8 milyar dolarla 4'üncü oldu.

En değerli banka sıralamasında Bank of America 45 milyar dolarla 5'inci, ABD'li Chase 44,2 milyar dolarla 6'ncı, ABD'li Wells Fargo 36 milyar dolarla 7'nci, ABD'li Citi 35,7 milyar dolarla 8'inci, ABD'li JP Morgan 32,4 milyar dolarla 9'uncu, China Merchants Bank 28,3 milyar dolarla 10'uncu sıraya yerleşti.

İlk 500 marka arasında Türkiye'den 6 banka var

Dünyanın 500 değerli banka markası arasında 6 Türk bankası da yerini aldı. İş Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın geçen yıla kıyasla sıralamada yükseldiği görüldü. 2024'te 223'üncü sırada yer alan İş Bankası 1,2 milyar dolar ile 196'ncı sıraya yükseldi.

Listede, Ziraat Bankasının 875 milyon dolarlık marka değeriyle 230'uncu, Garanti BBVA'nın 721 milyon dolarla 256'ncı, Vakıfbank’ın 386 milyon dolarla 360'ıncı, Akbank’ın 345 milyon dolarla 376'ncı, Yapı Kredinin 308 milyon dolarla 403'üncü olduğu görüldü.

Son 4 yılda ilk kez iki haneli artış gözlendi

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, dünyanın en değerli 500 bankasının toplam marka değerinin son 4 yılda ilk kez iki haneli arttığına dikkati çekerken, "500 banka markasının toplam değeri 2024 yılındaki araştırmamıza kıyasla yüzde 13 artarak 1,6 trilyon dolara ulaştı" dedi.

Belli başlı ekonomilerde tanık olunan yüksek faiz ortamının kar ve hisse fiyatlarını arttırdığı kadar banka marka değerlerini de etkilediğini vurgulayan İlgüner, "Uzun vadede banka marka değeri artışlarının 4 temel eğilime bağlı olarak gelişeceği anlaşılıyor. Bunlar regülasyon, dijital inovasyon, ücrete dayalı faiz oranlarına yöneliş ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü için markalaşmadır. Dijital bankacılık ve finansal teknolojiler alanında yapılan yatırımların geri dönüşünün hızlandığı görülüyor. Örneğin, İngiltere merkezli Revolut yüzde 795 artışla küresel anlamda marka değerini en çok artıran finans kuruluşu oldu" değerlendirmesi yaptı.

Dünyanın en değerli 500 bankası listesinde ilk 20 şöyle sıralandı:

Sıra       Marka                                            Ülke                    Marka Değeri (Milyon Dolar)

1            ICBC                                             Çin                       79,073

2            China Construction Bank              Çin                       78,389

3            Agricultural Bank of China            Çin                       70,198

4            Bank of China                               Çin                       63,842

5            Bank of America                           ABD                     45,041

6            Chase                                           ABD                     44,177

7            Wells Fargo                                  ABD                     36,031

8            Citi                                               ABD                      35,652

9            JP Morgan                                   ABD                      32,397

10          China Merchants Bank                Çin                       28,279

11          HSBC                                          İngiltere                27,768

12          Capital One                                 ABD                     22,276

13          Postal Savings Bank                   Çin                       21,941

14          Santander                                   İspanya                21,850

15          Goldman Sachs                          ABD                     19,542

16          TD                                               Kanada               17,358

17          DBS                                            Singapur             17,217

18          Barclays                                     İngiltere               17,142

19          China CITIC Bank                      Çin                      16,953

20          RBC                                           Kanada                16,645

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