Dünyanın en değerli bankaları belli oldu: Türk bankaları kaçıncı sırada?

Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın en değerli 500 banka markası" çalışmasında 79,1 milyar dolarlık değeriyle Çinli ICBC yine birinci oldu.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "Banking 500-Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası 2025" çalışmasını tamamladı. Buna göre, Çinli bankalar dünyanın en değerli markaları arasında ilk 4'te yer aldı.

Çinli ICBC, yaklaşık 79,1 milyar dolarlık marka değeriyle bu yıl da zirvedeki yerini korurken ikinci sırayı 78,4 milyar dolarlık değeriyle China Construction Bank aldı. Agricultural Bank of China 70,2 milyar dolarla üçüncü, Bank of China 63,8 milyar dolarla 4'üncü oldu.

En değerli banka sıralamasında Bank of America 45 milyar dolarla 5'inci, ABD'li Chase 44,2 milyar dolarla 6'ncı, ABD'li Wells Fargo 36 milyar dolarla 7'nci, ABD'li Citi 35,7 milyar dolarla 8'inci, ABD'li JP Morgan 32,4 milyar dolarla 9'uncu, China Merchants Bank 28,3 milyar dolarla 10'uncu sıraya yerleşti.

İlk 500 marka arasında Türkiye'den 6 banka var

Dünyanın 500 değerli banka markası arasında 6 Türk bankası da yerini aldı. İş Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın geçen yıla kıyasla sıralamada yükseldiği görüldü. 2024'te 223'üncü sırada yer alan İş Bankası 1,2 milyar dolar ile 196'ncı sıraya yükseldi.

Listede, Ziraat Bankasının 875 milyon dolarlık marka değeriyle 230'uncu, Garanti BBVA'nın 721 milyon dolarla 256'ncı, Vakıfbank’ın 386 milyon dolarla 360'ıncı, Akbank’ın 345 milyon dolarla 376'ncı, Yapı Kredinin 308 milyon dolarla 403'üncü olduğu görüldü.

Son 4 yılda ilk kez iki haneli artış gözlendi

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, dünyanın en değerli 500 bankasının toplam marka değerinin son 4 yılda ilk kez iki haneli arttığına dikkati çekerken, "500 banka markasının toplam değeri 2024 yılındaki araştırmamıza kıyasla yüzde 13 artarak 1,6 trilyon dolara ulaştı" dedi.

Belli başlı ekonomilerde tanık olunan yüksek faiz ortamının kar ve hisse fiyatlarını arttırdığı kadar banka marka değerlerini de etkilediğini vurgulayan İlgüner, "Uzun vadede banka marka değeri artışlarının 4 temel eğilime bağlı olarak gelişeceği anlaşılıyor. Bunlar regülasyon, dijital inovasyon, ücrete dayalı faiz oranlarına yöneliş ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü için markalaşmadır. Dijital bankacılık ve finansal teknolojiler alanında yapılan yatırımların geri dönüşünün hızlandığı görülüyor. Örneğin, İngiltere merkezli Revolut yüzde 795 artışla küresel anlamda marka değerini en çok artıran finans kuruluşu oldu" değerlendirmesi yaptı.

Dünyanın en değerli 500 bankası listesinde ilk 20 şöyle sıralandı:

Sıra Marka Ülke Marka Değeri (Milyon Dolar)

1 ICBC Çin 79,073

2 China Construction Bank Çin 78,389

3 Agricultural Bank of China Çin 70,198

4 Bank of China Çin 63,842

5 Bank of America ABD 45,041

6 Chase ABD 44,177

7 Wells Fargo ABD 36,031

8 Citi ABD 35,652

9 JP Morgan ABD 32,397

10 China Merchants Bank Çin 28,279

11 HSBC İngiltere 27,768

12 Capital One ABD 22,276

13 Postal Savings Bank Çin 21,941

14 Santander İspanya 21,850

15 Goldman Sachs ABD 19,542

16 TD Kanada 17,358

17 DBS Singapur 17,217

18 Barclays İngiltere 17,142

19 China CITIC Bank Çin 16,953

20 RBC Kanada 16,645