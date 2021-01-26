Dünyanın en değerli markası "Apple" oldu

Brand Finance'ın "Dünyanın En Değerli 500 Markası" araştırmasında, 263,4 milyar dolar marka değeriyle Apple dünyanın en değerli markası olarak zirvede yer aldı.

Dünyanın en değerli markası, bu yıl itibarıyla yaklaşık 263,4 milyar dolar marka değeriyle Apple olurken, Apple'ı 254,2 milyar dolar değerle Amazon izledi.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2021" araştırması sonuçlandı.

AA muhabirinin, araştırma verilerinden derlediği bilgiye göre, 263,4 milyar dolar marka değeriyle Apple dünyanın en değerli markası olarak tespit edildi. Apple, 2020 araştırmasında 141 milyar dolarla üçüncü sırada yer almıştı.

Apple’ı sırasıyla yaklaşık 254,2 milyar dolar marka değeriyle Amazon, 191,2 milyar dolar değerle Google takip etti.

Söz konusu listede ABD'li Microsoft 140,4 milyar dolarla 4'üncü, Güney Koreli Samsung 102,6 milyar dolarla 5'inci, ABD'li Walmart 93,2 milyar dolarla 6'ncı, ABD'li Facebook 81,5 milyar dolarla 7'nci, Çinli ICBC 72,8 milyar dolarla 8'inci, ABD'li Verizon 68,9 milyar dolarla 9'uncu, Çinli WeChat 67,9 milyar dolarla 10'uncu sırada yer buldu.

Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 4 milyar doları bulurken, bu değere ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da yer almadı.

Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesinde şirketlerin 204'ünü ABD'li firmalar oluştururken, 75'inin Çin, 34'ünün Japon, 33'ünün Fransız, 22'sinin Alman, 19'unun İngiliz olduğu görüldü.

- "Ülke gündeminin ilk sırasına markalaşma yerleştirilmeli"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, listede yer bulan 47 teknoloji markasının, toplam değerin yüzde 14'ünü oluşturduğunu, değerlerinin yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştığını söyledi.

Tesla'nın yüzde 158 değer artışıyla en hızlı büyüyen marka olduğuna dikkati çeken İlgüner, "e-Ticaret markalarında önemli artışlar gözlendi. Yüzde 108 oranla Alibaba.com markası Tesla'dan sonra en büyük artışı gösteren marka olarak öne çıktı." dedi.

İlgüner, sabit perakende zincirlerinin de dijital teknolojilerden yararlanarak sipariş süreçlerini geliştirdiğini ifade ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin sürdüğü bu dönemde dijital teknolojiler sayesinde bu şirketlerin başarı sağladıklarını vurguladı.

Dijital medya markalarının da bu yılı başarıyla tamamladığına işaret eden İlgüner, "2020 sonu itibarıyla milyonlarca yeni üye kazanan Netflix markasının değerini 25 milyar dolara taşıdığını kaydetti.

Dünyanın en değerli 500 markasından ilk 20'si şöyle sıralandı (milyon dolar):

2021 Sıra MARKA Ülke Endüstri 2021 Marka Değeri

(Milyon dolar) 1 Apple ABD Teknoloji 263.375 2 Amazon ABD Perakende 254.188 3 Google ABD Medya 191.215 4 Microsoft ABD Teknoloji 140.435 5 Samsung Group Güney Kore Teknoloji 102.623 6 Walmart ABD Perakende 93.185 7 Facebook ABD Medya 81.476 8 ICBC Çin Bankacılık 72.788 9 Verizon ABD Telekom 68.889 10 WeChat Çin Medya 67.902 11 China Construction Bank Çin Bankacılık 59.649 12 Toyota Japonya Otomotiv 59.479 13 Mercedes-Benz Almanya Otomotiv 58.225 14 Tencent Çin Medya 56.432 15 Huawei Çin Teknoloji 55.396 16 State Grid Çin Genel Hizmet 55.203 17 Ping An Çin Sigortacılık 54.579 18 Taobao Çin Perakende 53.335 19 Agricultural Bank Of China Çin Bankacılık 53.134 20 Home Depot ABD Perakende 52.917



