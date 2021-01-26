Dünyanın en değerli markası "Apple" oldu

Brand Finance'ın "Dünyanın En Değerli 500 Markası" araştırmasında, 263,4 milyar dolar marka değeriyle Apple dünyanın en değerli markası olarak zirvede yer aldı.

26.01.2021 12:01:000
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Dünyanın en değerli markası "Apple" oldu

Dünyanın en değerli markası, bu yıl itibarıyla yaklaşık 263,4 milyar dolar marka değeriyle Apple olurken, Apple'ı 254,2 milyar dolar değerle Amazon izledi. 

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2021" araştırması sonuçlandı. 

AA muhabirinin, araştırma verilerinden derlediği bilgiye göre, 263,4 milyar dolar marka değeriyle Apple dünyanın en değerli markası olarak tespit edildi. Apple, 2020 araştırmasında 141 milyar dolarla üçüncü sırada yer almıştı. 

Apple’ı sırasıyla yaklaşık 254,2 milyar dolar marka değeriyle Amazon, 191,2 milyar dolar değerle Google takip etti. 

Söz konusu listede ABD'li Microsoft 140,4 milyar dolarla 4'üncü, Güney Koreli Samsung 102,6 milyar dolarla 5'inci, ABD'li Walmart 93,2 milyar dolarla 6'ncı, ABD'li Facebook 81,5 milyar dolarla 7'nci, Çinli ICBC 72,8 milyar dolarla 8'inci, ABD'li Verizon 68,9 milyar dolarla 9'uncu, Çinli WeChat 67,9 milyar dolarla 10'uncu sırada yer buldu. 

Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 4 milyar doları bulurken, bu değere ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da yer almadı.

Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesinde şirketlerin 204'ünü ABD'li firmalar oluştururken, 75'inin Çin, 34'ünün Japon, 33'ünün Fransız, 22'sinin Alman, 19'unun İngiliz olduğu görüldü. 

- "Ülke gündeminin ilk sırasına markalaşma yerleştirilmeli"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, listede yer bulan 47 teknoloji markasının, toplam değerin yüzde 14'ünü oluşturduğunu, değerlerinin yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştığını söyledi. 

Tesla'nın yüzde 158 değer artışıyla en hızlı büyüyen marka olduğuna dikkati çeken İlgüner, "e-Ticaret markalarında önemli artışlar gözlendi. Yüzde 108 oranla Alibaba.com markası Tesla'dan sonra en büyük artışı gösteren marka olarak öne çıktı." dedi. 

İlgüner, sabit perakende zincirlerinin de dijital teknolojilerden yararlanarak sipariş süreçlerini geliştirdiğini ifade ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin sürdüğü bu dönemde dijital teknolojiler sayesinde bu şirketlerin başarı sağladıklarını vurguladı. 

Dijital medya markalarının da bu yılı başarıyla tamamladığına işaret eden İlgüner, "2020 sonu itibarıyla milyonlarca yeni üye kazanan Netflix markasının değerini 25 milyar dolara taşıdığını kaydetti. 

Dünyanın en değerli 500 markasından ilk 20'si şöyle sıralandı (milyon dolar):

2021     SıraMARKAÜlkeEndüstri 2021 Marka Değeri
(Milyon dolar) 
     
1Apple  ABDTeknoloji263.375
2Amazon  ABDPerakende254.188
3Google  ABDMedya191.215
4Microsoft  ABDTeknoloji140.435
5Samsung Group  Güney KoreTeknoloji102.623
6Walmart  ABDPerakende93.185
7Facebook  ABDMedya81.476
8ICBC  ÇinBankacılık72.788
9Verizon  ABDTelekom68.889
10WeChat  ÇinMedya67.902
11China Construction Bank  ÇinBankacılık59.649
12Toyota  JaponyaOtomotiv59.479
13Mercedes-Benz  AlmanyaOtomotiv58.225
14Tencent  ÇinMedya56.432
15Huawei  ÇinTeknoloji55.396
16State Grid  ÇinGenel Hizmet55.203
17Ping An  ÇinSigortacılık54.579
18Taobao  ÇinPerakende53.335
19Agricultural Bank Of China  ÇinBankacılık53.134
20Home Depot  ABDPerakende52.917


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