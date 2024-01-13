Dünyanın en değerli şirketi değişti: Apple'ı tahtından etti

Microsoft, 2021 yılından bu yana ilk kez Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu.

13.01.2024 12:49:320
Paylaş Tweet Paylaş
Dünyanın en değerli şirketi değişti: Apple'ı tahtından etti

Microsoft, 2021 yılından bu yana ilk kez Apple'ı geçti ve dünyanın en değerli şirketi koltuğuna yeniden oturdu.

Apple hisseleri dün yüzde 0,2 yükselirken, Microsoft yüzde 1 artış kaydetti. LSEG verilerine göre Microsoft'un piyasa değeri 2,887 trilyon dolar ile en yüksek seviyesine ulaştı. Apple'ın piyasa değeri ise 2,875 trilyon dolar olarak kaydedildi.

Akıllı telefon pazarındaki endişeler ve iPhone'a yönelik taleplerin düşeceği beklentileriyle Apple hisseleri, 2024 yılının ilk 2 haftasında yüzde 3 değer kaybetti.

Microsoft hisseleri ise OpenAI'a yaptığı yatırım ve yapay zeka alanındaki hamleleriyle aynı dönemde yüzde 3 yükseldi. Apple hisseleri geçen yıl yüzde 48 artarken, Microsoft yüzde 57 yükseliş yaşamıştı.

Apple'ın ilk VR/AR başlığı Vision Pro, 2 Şubat'ta ABD'de satışa sunulacak ve 2007'deki iPhone'dan bu yana en büyük ürün lansmanı olması bekleniyor.

Microsoft, en son 2021'de Apple'ın önüne geçmişti. Apple, o dönemde COVID-19 salgınıyla ilgili tedarik sorunları ile boğuşuyordu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kontrolmatik dünyaya teknoloji ihraç ediyor

Kontrolmatik dünyaya teknoloji ihraç ediyor

Harika bir patron olmanın 10 yolu

Harika bir patron olmanın 10 yolu

Başarısızlık korkulması gereken bir şey değildir

Başarısızlık korkulması gereken bir şey değildir

Genç girişimcilerin önündeki engelleri azaltmak

Genç girişimcilerin önündeki engelleri azaltmak

Fransa'da endüstriyel rönesans başlatacak proje

Fransa'da endüstriyel rönesans başlatacak proje

ABD ve piyasalar

ABD ve piyasalar

Yorum Yaz