Dünyanın en zengini kim?

Forbes'ın dünyanın en zenginleri listesinde bu hafta pazartesi günü Fransız iş adamı Bernard Arnault ilk sıraya çıktı, Jeff Bezos ikinci sıraya indi. Ancak değişiklik çok uzun sürmedi.

Forbes'ın yaptığı hesaplamalara göre dünyanın en zenginleri listesinde bu hafta pazartesi günü Fransız iş adamı Bernard Arnault ilk sıraya çıktı, Jeff Bezos ikinci sıraya indi. Ancak değişiklik çok uzun sürmedi.

Forbes'un listesine göre Fransız moda devi Arnault 186,3 milyar dolara ulaşan serveti ile dünyanın en zenginleri listesinde ilk sıraya çıktı. Bezos ise 186 milyar dolar ile ikinci sıraya geriledi. Tesla CEO'su Elon Musk 147 milyar dolarlık net serveti ile üçüncü sırada yer aldı. Ancak Forbes'ın güncel listesine göre Bezos, kısa süre sonra ilk sıradaki yerine geri döndü.

Arnault'un serveti LVMH'nin (Louis Vuitton Moët Hennessy) pandemi dönemindeki performansı sayesinde, Mart 2020'de 76 milyar dolardan Pazartesi günü 186.3 milyar dolara sıçradı.

Fendi, Christian Dior ve Givenchy gibi markaları da bünyesinde barındıran LVMH, pazartesi günkü işlemin ilk saatlerinde% 0,4 artarak piyasa değerini 320 milyar dolara çıkardı ve Arnault'un kişisel hissesini 600 milyon dolardan fazla artırdı.

Forbes'un haberine göre pandeminin başlangıcından bu yana, dünyanın en zengin insanlarının servetlerinde önemli bir sıçrama var. Elon Musk , net servetinin 189,7 milyar dolara ulaştığı Ocak 2021'de dünyanın en zengin insanı oldu. Bu, 24,6 milyar dolar değerinde olduğu Mart 2020'den bu yana 165 milyar dolarlık artışı gösteriyordu.

Forbes'ın gerçek zamanlı listesine göre ilk 10 şöyle:

1 Jeff Bezos, 188,2 Milyar Dolar Amazon

2 Bernard Arnault ve ailesi 187,4 Milyar dolar, LVMH

3-Elon Musk, 152,5 Milyar dolar, Tesla, SpaceX

4- Bill Gates, 126,0 Milyar dolar, Microsoft

5- Mark Zuckerberg, 117,7 Milyar dolar, Facebook

6-Warren Buffett, 109,4 Milyar dolar, Berkshire Hathaway

7-Larry Ellison, 103,1 Milyar dolar, yazılım

8-Larry Page 102,8 Milyar dolar Google

9-Sergey Brin $ 99,6 Milyar dolar, Google

10-Amancio Ortega, 88.8 milyar dolar, Zara