Dünyaya açılmak isteyen girişimcilere davet

Türkiye’den küresel çapta, öncü girişimlerin doğması için girişimci adaylarına ve start up’lara destek olan Hamdi Ulukaya Girişimi’nde yeni dönem başlıyor.

20.10.2023 16:11:430
Paylaş Tweet Paylaş
Dünyaya açılmak isteyen girişimcilere davet

Start Up Dergisinde yer alan habere göre; Türkiye’den küresel çapta, öncü girişimlerin doğması için 2017 yılından bu yana girişimci adaylarına ve start up’lara iş fikirlerini gerçekleştirmelerinde destek olan Hamdi Ulukaya Girişimi’nde yeni dönem başlıyor. 

Anadolu’dan bir dünya markası çıkarma amacıyla kurulan ve bugüne kadar katılımcılarının ortalama yüzde 400 büyüdüğü, yüzde 70’ininse dünya pazarına açıldığı Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG)- Start Up Destek Programı için başvurular, 31 Ekim’e kadar devam edecek.

* START UP DERGİSİNİ BURADAN SATIN ALABİLİRSİNİZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kimi işe almam

Kimi işe almam

Dosttan tedarik dönemi

Dosttan tedarik dönemi

İbre Online'a dönüyor

İbre Online'a dönüyor

Müşteriyi anlama yarışı

Müşteriyi anlama yarışı

Patronların 20 yaş iş tercihi

Patronların 20 yaş iş tercihi

Sınır ötesi istihdam liderleri

Sınır ötesi istihdam liderleri

Yorum Yaz