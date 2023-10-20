Dünyaya açılmak isteyen girişimcilere davet

Türkiye’den küresel çapta, öncü girişimlerin doğması için girişimci adaylarına ve start up’lara destek olan Hamdi Ulukaya Girişimi’nde yeni dönem başlıyor.

Start Up Dergisinde yer alan habere göre; Türkiye’den küresel çapta, öncü girişimlerin doğması için 2017 yılından bu yana girişimci adaylarına ve start up’lara iş fikirlerini gerçekleştirmelerinde destek olan Hamdi Ulukaya Girişimi’nde yeni dönem başlıyor.

Anadolu’dan bir dünya markası çıkarma amacıyla kurulan ve bugüne kadar katılımcılarının ortalama yüzde 400 büyüdüğü, yüzde 70’ininse dünya pazarına açıldığı Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG)- Start Up Destek Programı için başvurular, 31 Ekim’e kadar devam edecek.

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