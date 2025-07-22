Düşen uçakla ilgili tartışmaları daha da alevlendirecek ses kaydı iddiası

Hindistan ayında meydana gelen ve son otuz yılın en büyük havacılık felaketi olarak kayıtlara geçen Air India kazasına ilişkin diğer bir rapor tartışmaları daha da alevlendirecek.

Haziran ayında 260 kişinin ölümüne yol açan Air India 171 sefer sayılı uçağın düşmesiyle ilgili ön rapor yayınlandığında, birçok kişi bunun bir nebze olsun olayı sonuçlandıracağını umuyordu. Fakat ortaya çıkan 15 sayfalık diğer rapor spekülasyonları daha da ateşleyecek cinsten. Raporun ölçülü üslubuna rağmen, bir ayrıntı araştırmacıları, havacılık analistlerini ve kamuoyunu rahatsız etmeye devam ediyor.

Kalkıştan saniyeler sonra, Boeing 787'nin her iki yakıt kontrol düğmesi de aniden "kesme" konumuna geçerek motorlara giden yakıtı kesiyor. Normalde inişten sonra yapılan bu işlem güç kaybına neden oluyor.

Kokpit ses kaydında, bir pilot diğerine neden "kesme" yaptığını soruyor, diğer pilotun "yapmadığını" söylediği duyuluyor. Kayıtta hangi pilotun ne söylediği açıklanmıyor. Kalkış sırasında, yardımcı pilot uçağı uçururken kaptan pilot uçağı izliyor.

Tam raporun bir yıl içinde yayınlanması bekleniyor

Ön rapordan bu yana birçok spekülatif teori ortaya atılmış durumda; tam raporun ise yaklaşık bir yıl içinde yayınlanması bekleniyor

CNN'in derlemesine göre; araştırmacılar, sonuç çıkarma konusunda dikkatli olma çağrısında bulunuyor.

"Dikkatli olmalıyız çünkü anahtarlar kapalıysa, bunun kasıtlı bir eylem, pilot hatası, intihar veya başka bir şey anlamına geldiğini varsaymak kolay olur. Bu da sahip olduğumuz sınırlı bilgilerle tehlikeli bir yol" diyor Ohio Eyalet Üniversitesi'nde eski bir uçak kazası araştırmacısı ve havacılık uzmanı olan Shawn Pruchnicki BBC'ye.

Bay Pruchnicki soruşturmanın "iki olasılığa dayandığını söylüyor: ya kasıtlı eylem, ya kafa karışıklığı ya da otomasyonla ilgili bir sorun. Raporda kasıtlı olarak yapıldığına dair hiçbir kanıt yok, Başka bir deyişle, kesin bir kanıt yok - sadece asla tam olarak ortaya çıkmayabilecek cevaplar için huzursuz bir bekleyiş var” diye ekliyor.

Aynı zamanda alternatif teoriler de dolaşmaya devam ediyor

Indian Express de dahil olmak üzere Hint gazeteleri, kuyrukta olası bir elektrik yangınını ana odak noktası olarak görüyor. Ancak ön rapor açıkça ortaya koyuyor ki ; motorlar, her iki yakıt anahtarının da kapalı konuma getirilmesi nedeniyle kapandı. Bu da kayıt cihazı verileriyle desteklenen bir gerçek.

Ayrıca bağımsız bir araştırmacı, kuyrukta yangın meydana geldiyse, bunun muhtemelen çarpışmadan sonra, dökülen yakıt veya hasarlı piller tarafından tetiklenerek meydana geldiğini söylüyor