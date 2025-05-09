e-Devlet'ten kira sözleşmesi: Emlakçılara da açıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmasına yönelik çalışmaların ilk aşamasını Kasım 2024'te tamamlamıştı.

9.05.2025 14:12:460
Paylaş Tweet Paylaş
e-Devlet'ten kira sözleşmesi: Emlakçılara da açıldı

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmetin bugün itibarıyla emlakçıların da kullanımına açıldığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmasına yönelik çalışmaların ilk aşamasını Kasım 2024'te tamamlamıştı.

Mevcut uygulamada taşınmaz sahibi gerçek kişilerce e-Devlet Kapısı'ndaki "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümünden hazırlanan sözleşme kiracı tarafından onaylanabiliyor. Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturularak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi de yapılabiliyor.

"Emlak danışmanları mesleğini resmi olarak icra edecek"

Çalışmanın ikinci aşamasında ise sona gelinirken, e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti bugün emlakçılar için de açıldı.

TEDB Başkanı Hakan Akçam, AA muhabirine, kiracı ile ev sahibinin e-Devlet ortamında buluşarak kira kontratını imzalayabildiğini ancak bu sürece emlak danışmanlarının dahil olmadığını söyledi.

Bugün itibarıyla uygulamanın emlakçılar için de hayata geçirildiğini dile getiren Akçam, "Gayrimenkul sahipleri, emlak danışmanına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sisteminden yetki verebilecek. Emlak danışmanı da aldığı yetkiyle, kontratı kiracı adayına elektronik ortamda ulaştırabilecek. Kira kontratı oluşturan emlak danışmanı, barkodlu belge çıkarabilecek. Dolayısıyla, emlak danışmanları mülk sahipleri ile kiracıları bir araya getirerek mesleğini resmi olarak icra edecek." dedi.

"Kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılma zorunluluğu getirilmeli"

Akçam, sistemin elektronik ortama taşınacağını ifade ederek, kira artış oranı, kiracının güvenirliği ve meskende kaç yıldır oturduğu gibi bilgilerin Bakanlık tarafından tespit edilebileceğini anlattı.

Sistemle ilgili güncelleme ve düzenlemelerin devam ettiğini belirten Akçam, Borçlar Kanunu'na göre kira kontratında kefilin ıslak imzasının bulunması gerektiğini, bununla ilgili çalışmaların da sürdüğünü bildirdi.

Kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılması zorunluluğunun uygulamaya alınması durumunda ev sahibi ile kiracı arasındaki problemlerin birçoğunun çözüleceğine işaret eden Akçam, böylece dolandırıcılık olaylarının önüne geçileceğini sözlerine ekledi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yenaplus, sanayide dijital dönüşüm hamlesi başlattı

Yenaplus, sanayide dijital dönüşüm hamlesi başlattı

Cari açık beklentisi: Ekonomistlerin tahmini ne oldu?

Cari açık beklentisi: Ekonomistlerin tahmini ne oldu?

Tekfen'in yeni yönetim kurulu belli oldu

Tekfen'in yeni yönetim kurulu belli oldu

Gates serveti için yeni 'son tarihi' açıkladı

Gates serveti için yeni 'son tarihi' açıkladı

VakıfBank'tan 2025'in ilk çeyrek rakamları

VakıfBank'tan 2025'in ilk çeyrek rakamları

SPK'den kripto varlık platformlarına yönelik düzenleme

SPK'den kripto varlık platformlarına yönelik düzenleme

Yorum Yaz