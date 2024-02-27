E-ihracatta öne çıkan temel engel: Lojistik ve ödeme

IdeaSoft Yönetim Ofisi Proje Yöneticisi Emre Çetinaslan, e-ticaret ve e-ihracatta en büyük fırsatın tüm dünyaya satış yapabilmek olduğunu belirterek, e-ihracatta öne çıkan temel engellerin lojistik ve ödeme olduğunu, e-ticarette başarının anahtarının ise ayakta kalabilmek olduğunu söyledi.

IdeaSoft Yönetim Ofisi Proje Yöneticisi Emre Çetinaslan, herhangi bir dükkan olmadan tüm Türkiye'ye ve Dünya'ya satış yapabilmenin e-ticaret ve e-ihracatın en büyük fırsatı olduğunu belirterek, “E-ticaret ve e-ihracat ile birlikte KOBİ’ler tek bir noktadan tüm dünyaya hizmet verebilir noktaya geldi. Şu anda 18 binden fazla KOBİ’miz Türkiye'nin ve Dünya'nın her bölgesine ürünlerini ulaştırabiliyor, belki hiç gitmedikleri noktalarda kendi ürünlerini sergiletebiliyorlar.” dedi.

E-ticaret ve e-ihracatta karşılaşılan en büyük zorluklara da değinen Çetinaslan, “E-ihracatta karşılaşılan engellerin başında küresel pazarlara girişteki lojistik engeller ve farklı ülkelerdeki ödeme altyapılarındaki çeşitlilik geliyor. Ürünlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde tüketicilere ulaştırılması, KOBİ’lerin özellikle dikkat etmesi gereken bir sorun. Lojistik maliyetlerle beraber dünya genelinde değişen tüketici beklentilerine uyum sağlamak da KOBİ’leri zorlayan alanlardan bazıları. E-ticarette başarının anahtarı ise; yoğun rekabetin olduğu ve hızla değişen dijital ortamda ayakta kalmak ve öne çıkmak. Müşteri beklentileri sürekli evriliyor ve teknolojik gelişmelerle birlikte e-ticaretin yapısı da hızla değişiyor. Bu dinamik ortamda, işletmelerin kullanıcı deneyimini iyileştirmek, lojistik süreçleri optimize etmek ve hızlı teslimat gibi konularda rekabet avantajı elde etmeleri zorlu bir süreçtir. Fakat doğru bir stratejiyle ve stok yönetimiyle E-ticaret ve E-ihracat alanlarında başarılı olmamak için hiçbir sebep bulunmuyor.” şeklinde konuştu.

2024’te e-ticaret ve e-ihracatta öne çıkacak trendlerden de bahseden Çetinaslan, "2024 ve sonrasında e-ticaret ve e-ihracatta öne çıkacak trendler arasında artırılmış gerçeklikle zenginleştirilmiş alışveriş deneyimleri, yapay zeka destekli kişiselleştirme, sürdürülebilir e-ticaret ve e-ihracat uygulamalarının büyük gelişim sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle sosyal ticaretin evrimi ve sesli ticaret yurt dışında hızla gelişen alanlar olarak öne çıkıyor. Ülkemizde de bu uygulamaları yavaş yavaş görmeye başlıyoruz.” diyerek sözlerini bitirdi.

IdeaSoft: 2005 yılında kurulan IdeaSoft, web ve mobil tabanlı yazılım çözümleri sunmayı ilke edinmiş Türkiye'nin lider e-ticaret altyapı sağlayıcısıdır. IdeaSoft Libadiye Genel Merkez ve BÜDOTEK Teknopark AR-GE ekipleriyle internetten satış yapmak isteyenler için tüm gücümüzle çalışırken, müşterilerine sağladığı ücretsiz panel eğitimleriyle de 2016’dan bu yana 30000+ katılımcıya ulaştı. IdeaSoft ekibi, her yıl Deloitte tarafından resmi mali raporlara göre düzenlenen ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği yarışmada 6 sene üst üste ödüle layık görüldü. Ayrıca; TEPAV Türkiye 100, Bilişim 500 ve birçok etkinlikte başarılarını ödülle taçlandırdı.