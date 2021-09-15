E-ticarette büyüdü, şimdi devler arasına girecek

Skytech Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Ünsal, “Pandemiyle ciroda e-ticaretin payı yüzde 25’e geldi. Bu yıl yüzde 75’lik büyüme ve 400 milyon TL ciro hedefliyoruz” dedi.

Temelleri 1983 yılında Şinasi Ünsal tarafından atılan Skytech Grup; inşaat ve elektronik olmak üzere iki alanda faaliyet gösteriyor. İnşaat sektöründe konut ve ticari alan üretimi ve gayrimenkul alım satımı gerçekleştiren grup, elektronik tarafında ise TV, uydu alıcısı ve küçük ev aletleri üretimi yapıyor. Öyle ki bu alanda portföyünde toplam 70 çeşit ürüne sahip. Hem üretim hem ürün çeşitliğine yönelik hamlelerine devam ettiklerinin altını çizen grubun elektronik şirketi Skytech Elektronik’in yönetim kurulu başkanı Uğur Ünsal, “Son 2 yılda 100 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda da ürün çeşidini artırmayı ve buna bağlı olarak yeni ürünler için üretim hatları kurmayı hedefliyoruz. Beyaz eşyada devler arasına gireceğiz. Bu yılı yüzde 75’lik büyüme ve 400 milyon TL ciro ile kapatmayı planlıyoruz” diyor.

1 MİLYON PARÇALIK ÜRETİM

Bugün 270 kişiye istihdam sağlayan şirket, İkitelli’de 20 bin metrekare kapalı alana sahip yeni tesisinde yıllık 1 milyon parçalık üretim kapasitesine ulaşmış durumda. Tesislerinde hem elektrikli ev aletleri hem televizyon ürettiklerini belirten Ünsal, “Toplamda 4 adet TV üretim hattı 2 adet elektrikli ev aletleri hattımız mevcut. Planlarımız arasında yeni ürünler eklemek var bunlar biraz beyaz eşya ağırlıklı olacak” diye ekliyor.

HEDEF PAZARI ABD

Distribütör kanalı ile Türkiye’deki bölgesel dağıtıcılara ve perakende olarak çalıştığı çeyiz mağaza zincirlerine satış gerçekleştiren Skytech, 11 yıldır ihracat da yapıyor. Üretimin yaklaşık yüzde 30’unu ihraç eden şirket, bu yılki ihracatın oranını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor. Önümüzdeki süreçte yeni tesislerinin etkisiyle beraber hem üretim kapasitelerini hem ihracat oranlarını artırmayı planladıklarını ifade eden Ünsal, “Şuan 17 ülkeye ihracat yapıyoruz ve ağırlıklı pazarımız Avrupa. Hedef pazarlarımız içinde ise öncelikle ABD pazarı var.”

YÜZDE 7’LİK PAZAR PAYI

Elektronik sektörümüzde çok ciddi sayıda global ve yerel markalar bulunduğundan da bahseden Uğur Ünsal, “Türkiye’de yıllık yaklaşık 3 milyon adet TV satılıyor. Sıralama olarak A,B,C,D,E beş farklı grup bulunuyor. Skytech olarak şuan C sınıfında yer alıyoruz. Yüzde 7’lik pazar pazar payına sahibiz. Şirket olarak online satışımız yok fakat online satış kanalında faaliyet gösteren müşterilerimiz var. Ciromuzun yaklaşık yüzde 25’ini online kanal oluşturuyor” diye ekliyor. Özlem Aydın/Capital