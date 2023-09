ebebek'in halka arzına 7,7 kat talep geldi

ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ (ÜNLÜ & Co) liderliğinde gerçekleştirilen, anne bebek sektörünün öncü firması ebebek’in halka arz sonuçları açıklandı.

ÜNLÜ & Co'dan yapılan açıklamaya göre, ebebek halka arzı kapsamında 24 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 16 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere toplam 40 milyon TL nominal değerli payların satışı sonucunda toplam halka arz büyüklüğü 1.860 milyon TL olarak gerçekleşti. 46,50 TL fiyattan talep toplayan ebebek halka arzına 3 milyon 917 bin 194 yatırımcıdan, tahsisat tutarının 7,7 katı talep geldi. Halka arz sonrası ebebek’in halka açıklık oranı yüzde 25 oldu.

ÜNLÜ Menkul Değerler liderliğinde 29, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde 46,50 TL’den halka arz edilen ebebek hisselerinin yüzde 48’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 2’i şirket çalışanlarına, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, konsorsiyum liderliğini üstlendikleri, yatırımcılardan rekor ilgi gören ebebek halka arzıyla başarılarına bir yenisini daha eklediklerini kaydetti. ÜNLÜ & Co olarak yürüttükleri her halka arzı başarıyla taçlandırmaya devam ettiklerini belirten Ünlü şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında köklü ve tecrübe dolu geçmişimizle yeni halka arzlarda daha fazla sayıda liderlik görevi alarak ülke ekonomisinin büyümesine katkı vermeyi hedefliyoruz. Gelecekte de liderlik vizyonumuzla sermaye piyasalarında önemli roller üstlenmeye devam edeceğiz. Borsamızda şirketlerimizin sayısının çoğalmasını hem işlem hacminin artması hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekmesi açısından önemli görüyoruz. Şirketlerimizin halka arz konusundaki stratejik girişimleri, onlara kurumsallaşma süreçlerinde ivme kazandırıyor, şirketlerin müşterileri, tedarikçileri ve finans kuruluşları nezdinde kredibilitelerinin artmasına yardımcı oluyor. Halka arzla şirketler sermayelerini daha da kuvvetlendirerek gerek ulusal gerekse uluslararası şirketlerle rekabet konusunda önemli bir avantaj sağlıyor. Bu süreçte şirketlerimizin yanında olduğumuz için gurur duyuyoruz. ebebek halka arzında birlikte çalıştığımız 40 aracı kuruma değerli katkıları için teşekkür ediyoruz.”