EBRD, Türkiye için bu yılki büyüme tahminini yükseltti

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1, gelecek yıl ise yüzde 3,5 büyüyeceğini öngördü.

25.09.2025 10:31:310
Paylaş Tweet Paylaş
EBRD, Türkiye için bu yılki büyüme tahminini yükseltti

EBRD, faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsayan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı.

Buna göre, banka, bölgesel ekonomik büyüme tahminini Mayıs 2025'teki öngörüsünü 0,1 puan artırarak yüzde 3,1'e revize etti. Söz konusu değişiklikte, devam eden küresel jeopolitik gerilimler, ihracat pazarlarında Çin'in artan rekabeti ve sınırlı mali alan nedeniyle baskı altında kalmaya devam etmesi etkili oldu.

EBRD, faaliyet gösterdiği ülkelerde ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 3,3'e yükseleceğini tahmin etti.

Banka, Türkiye ekonomisine yönelik bu yılki büyüme öngörüsünü de 0,3 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,1'e çıkardı.

Türkiye ekonomisine yönelik büyüme öngörüsünün yukarı yönlü revize edilmesinde, Türkiye için değişken risk algısı ve sıkılaşan küresel finansman koşulları temel riskler olmaya devam ederken, Suriye ve Kafkasya'daki gerginliğin azalması, Avrupa Birliği ile daha yakın işbirliği, Türkiye'nin inşaat, lojistik ve savunma alanlarındaki gelişmeler belirleyici oldu.

EBRD, gelecek yıl için Türkiye ekonomisine yönelik büyüme öngörüsünü de 0,7 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,5'e yükseltti.

Bankanın Türkiye'deki toplam yatırımı 22,4 milyar avronun üzerinde olup, ülkedeki mevcut portföyü yaklaşık 8 milyar avro seviyesinde bulunuyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Maliyetleri düşürmek için 13 bin kişiyi işten çıkaracak

Maliyetleri düşürmek için 13 bin kişiyi işten çıkaracak

Küresel borç 2. çeyrekte rekor seviyeye ulaştı

Küresel borç 2. çeyrekte rekor seviyeye ulaştı

ABD'nin ikinci çeyrek büyüme verisi açıklandı

ABD'nin ikinci çeyrek büyüme verisi açıklandı

Makine ihracatının "Küresel Vitrini" için geri sayım

Makine ihracatının "Küresel Vitrini" için geri sayım

Merkez Bankası rezervleri artış gösterdi

Merkez Bankası rezervleri artış gösterdi

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Yorum Yaz