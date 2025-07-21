ECB anketi, Euro Bölgesi'nde iyimserlik olduğunu gösteriyor

ECB tarafından açıklanan anket sonuçları, uzun süredir beklenen toparlanmanın gecikmesine rağmen, işletmeler yüksek istihdam seviyelerini koruyarak gelecekteki bir yükselişe olan güvenlerini muhafaza ettiğini gösterdi.

Son üç ayda firmaların net yüzde 8'i cirolarında artış bildirdi ve net yüzde 23'ü önümüzdeki çeyrekteki gelişmelere ilişkin iyimserliğini koruyor. Ancak, karlarında devam eden bir kötüleşme gözlenirken, bu düşüş özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında daha yaygın.

ECB, firmaların çoğunun ticaret gerilimlerinden bir dereceye kadar etkilendiğini, Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat yapan firmaların ve imalat sektörünün en fazla maruz kaldığını belirtti. Tedarik zincirlerindeki gecikmeler veya kıtlıklar konusunda endişeli olan firmaların yaklaşık yüzde 30'u alternatif tedarikçi arayışına girdi. Değişen ticaret ortamına uyum sağlamak için başlıca stratejiler arasında iç ve AB pazarlarına odaklanma ile tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılması yer alıyor.

Uzun vadeli enflasyon beklentileri sabit kalırken, firmalar bir yıl sonrası için fiyat artışı beklentilerini yüzde 2,9'dan yüzde 2,5'e düşürdü.