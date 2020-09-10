ECB faizleri sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

10.09.2020 15:02:000
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ECB faizleri sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün gerçekleştirdiği politika toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Banka, politika faizini yüzde 0, marjinal fonlama faizini yüzde 0.25, mevduat faizini de eksi yüzde 0.5'te tuttu.

Banka, pandemi tahvil alım programında da değişikliğe gitmedi. ECB, iki önceki toplantıda Pandemi Acil Satın Alma Programı'nı (PEPP) 600 milyar euro artırmış, varlık alım programı böylece 1.35 trilyon euroya yükselmişti.

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