ECB’den de sıkılaşma sinyali geldi

Fed ve BoE’nin, pandemi döneminde başlatılan varlık alım programlarıyla uyguladığı parasal genişleme politikalarında, enflasyon baskıları sonrası sıkılaşmaya gidilebileceği sinyallerinin ardından, Avrupa Merkez Bankası’ndan da (ECB) benzer yönde bir mesaj geldi.

Welt am Sonntag’a konuşan ECB Yönetim Kurulu üyelerinden Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, ECB’nin artan enflasyon baskılarıyla “fiyat görünümü gerektirirse” sıkılaşmaya gidebileceğini söyledi. Weidmann, ECB’nin faiz artışı öncesinde varlık alım programlarını azaltacağını belirtti.

Delta varyantı vakalarının yeniden artışa geçmesiyle pandemi endişeleri ve enflasyon baskıları, ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) ardından Avrupa Merkez Bankası’nı (ECB) da harekete geçirdi.

ECB, geçen ayki toplantısında faiz oranlarını yüzde 0’da sabit bırakmış fakat artan Delta vakalarının Euro Bölgesi ekonomisinde uzun süreli kapanmalar ve pandemi önlemleri sonrası görülen toparlanmaya risk oluşturduğu uyarısını yapmıştı.