Eczacıbaşı Topluluğu yeni CEO'sunu duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 17 Şubat itibarıyla CEO'luk görevine başlayacak olan Sevilengül, uluslararası kariyerinde kazandığı deneyim ve başarılarla dikkati çekiyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Sevilengül, Georgia Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı (MBA) derecesini aldı.

Sevilengül, profesyonel kariyerine 1994'te Yaşar Dış Ticaret'te İhracat Pazarlama Yöneticisi olarak başladı. 1996-1998 arasında Dardanel'de Uluslararası Satış ve Pazarlama Yöneticisi, 1999-2001'de FedEx'te Fiyatlama Analisti olarak görev yaptı. 2001-2005 döneminde ise Turkcell'de Tüketici Pazarlama Birim Yöneticiliği pozisyonunda bulundu.

2005-2006'da Intel'de Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölge İş Geliştirme Yöneticisi olarak çalışan Sevilengül, 2006-2016 arasında Turkcell'de Bireysel Müşteriler Bölüm Başkanı ve çeşitli üst düzey görevlerde yer aldı.

2016-2023 döneminde Birleşik Arap Emirlikleri merkezli teknoloji grubu Etisalat'ta Ticari Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Uluslararası Operasyonlar Üst Yöneticiliği (CEO) yaptı. Bu dönemde dijitalleşme, yeni iş alanlarında büyüme, şirket satın alma ve birleşme süreçlerine liderlik etti.

Sevilengül, 2023'te kurduğu EBS Danışmanlık şirketiyle çok uluslu şirketlerin üst yönetim ve kurullarına stratejik danışmanlık hizmeti sundu.

Teknoloji, finansal hizmetler ve telekomünikasyon sektörlerinde geniş bir deneyime sahip olan Sevilengül, farklı özel ve halka açık şirketlerin yönetim kurullarında da görev aldı.