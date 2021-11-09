Efsane Cuma iş imkanı yaratıyor: 26 Kasım’da işiniz var mı?

Dönemsel ve Part Time iş gücü gereksinimlerini karşılayan ve binlerce gence iş imkanı sunan Team Fores HR; heyecanlı bir “Efsane Cuma” hazırlığında.

Uzun yıllardır “Perakende Sektörünün Tamamlayıcı Gücü “ olarak sürdürdüğü çalışmalarında, özellikle hazır giyim sektörünün Dönemsel ve Part Time işgücü gereksinimlerini karşılayan ve binlerce gence iş imkanı sunan Team Fores HR; heyecanlı bir “Efsane Cuma” hazırlığında.

Team Fores HR; perakende sektörünün yoğunluğunun, dolayısıyla mağaza trafiğinin çok arttığı indirim, kampanya dönemlerinde veya özel günlerde ortaya çıkan iş gücü ihtiyaçlarına, kendi bünyesindeki yüksek okul ve lisans öğrencilerinden oluşan ekipleriyle hızlı çözümler sunmaya devam ediyor.

Perakende sektörünün Part Time işgücü gereksinimlerini; bir yandan okurken bir diğer yandan çalışmayı tercih eden üniversiteli gençlerden oluşan ekipleriyle tamamlayan Team Fores HR, mağazalara Satış Destek, Kasa Destek, Ambalaj, Depo Destek, Sayım, Veri Giriş, Call Center Elemanları gibi pozisyonlar için ekipler kuruyor.

Bu yıl 26 Kasım’da gerçekleşmesi planlanan “Efsane Cuma” ve takip eden hafta sonu yoğunluğu için çalışmalara başlayan Team Fores HR; kendi uygulaması üzerinden iş gücü havuzunda yer alan binlerce gence “26 Kasım’da işiniz var mı? mesajı ile ulaşarak, part time ve dönemsel iş imkanları sunmaya başladı.

Bu yıl, mağazalarda yaşanacak yoğunluğu hijyen, maske ve mesafe şartlarını da ön planda tutarak, kontrollü şekilde karşılamak durumunda olan, Pandemi koşullarına uyum gösterecek şekilde maksimum dikkat ve özenle hazırlanan markalar; mağazalarında görev alacak ilave iş gücü için arayışlarına da başladılar. Geçtiğimiz yıllarda mağazaları için ilave “satış destek elemanları”, “paketleme elemanları” ve arka planda depo düzenlemeleri için ilave “depo destek personeli” talebinde bulunan perakende zincirleri, bu yıl yaşamakta olduğumuz zorlu süreci de göz önünde bulundurarak mağaza girişlerinde görev alacak ilave “karşılama elemanları” talebinde de bulunmaya başladılar.

Sektörün öncü ve lider markaları; Atasun, Mango, Dagi, Beymen Club, Opticity, Network, Benetton, İpekyol, Twist, gibi birçok dev markanın, tüm ek işgücü ihtiyaçlarında deneyimli ekipleriyle tamamlayıcı güç olarak hizmet veren Team Fores HR; aynı zamanda gençlerin henüz okurken deneyim kazanmalarını, iletişim yeteneklerini geliştirmelerini, iş hayatını tanımalarını, kariyerlerine yön verirken dikkat etmeleri gereken konuları ve yeteneklerini kavramalarını sağlamalarına da yardımcı oluyor.