Ege sanayisinde dev birleşme: Batıçim, Çiftay ile tek çatı altında güç birliği yapıyor

Batıçim, ana hissedarı Çiftay İnşaat ile birleşme kararı aldı. KAP’a yapılan açıklamada, Batıçim, halka açık olmayan Çiftay İnşaat’ı tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bünyesine katmak için SPK’ya başvurdu.

Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (Batıçim), stratejik bir birleşmeye imza atıyor. 2021 yılında Çiftay Grubu tarafından yönetimin devralınmasının ardından finansal yapısını hızla güçlendiren Borsa İstanbul’un en köklü şirketlerinden Batıçim, hâkim ortağı Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile birleşme kararı aldığını açıkladı.

Batıçim tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. devralınması suretiyle Batıçim bünyesinde birleşilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulduğu belirtildi.

Söz konusu birleşme, sadece iki şirketin bir araya gelmesi değil, Ege bölgesi ve Türkiye ekonomisi için önemli bir sanayi ekosisteminin tek elden yönetilmesi anlamına geliyor. Birleşme kapsamında, halka açık olmayan Çiftay İnşaat, tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir kül halinde Batıçim bünyesine katılırken, sürecin SPK izinlerine bağlı olarak bu yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

KAP’a yapılan açıklamaya göre birleşme işleminde, taraf şirketlerin ilgili düzenlemelere göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tabloları dikkate alınacak.

Güçlü geçmiş, entegre gelecek

1966'dan bu yana Türk sanayisinin bayrağını taşıyan Batıçim, bu birleşmeyle birlikte sadece bir çimento üreticisi değil, madencilikten lojistiğe, enerjiden ihracat ve inşaata uzanan entegre bir sanayi grubuna dönüşüyor.

Birleşmenin en dikkat çekici yönü, yaratacağı operasyonel sinerji olacak. Çiftay İnşaat’ın madencilik ve taahhüt sektöründeki köklü tecrübesi ile Batıçim’in 60 yıllık üretim tecrübesiyle birleşerek büyük bir verimlilik artışı yaratacak. Ayrıca, şirketin öz kaynak yapısı tek bir bilanço altında toplanarak, uluslararası pazarlarda çok daha güçlü bir yatırım ve finansman kapasitesine ulaşılacak. Madencilik ve çimento operasyonlarının entegre edilmesi, şirketi bölgenin en güçlü oyuncularından biri haline getirecek. Batıçim’in finansal yapısında son yıllarda yaşanan iyileşmeye birleşmenin getireceği sinerji de eklenince yatırım yapma kabiliyeti artarken, büyümesi hızlanacak.

Yeniden yapılanma süreci

Çiftay Grubu, 17 Ağustos 2021 tarihinde Batıçim Batı Anadolu’nun yaklaşık yüzde 30 oranındaki hissesini satın aldı ve ayrıca anılan devirle birlikte şirket yönetiminin kontrolünü de elde etti. 2021 ve daha önceki yıllarda kullanılan döviz bazlı kredilerden ve dövizin yükselmesinden kaynaklı Batı Anadolu Şirketler Topluluğu şirketleri zor bir dönem yaşarken, bu tablo hissedar ve yönetim değişikliği sonrası değişti. 2021 yılında Çiftay Grubu yönetimine geçmesiyle birlikte finansal bir darboğazdan çıkan grup, son 4 yılda borçluluğunu önemli miktarda azaltmayı başardı.

Geçen yılın Nisan ayında da Batıçim Batı Anadolu ve Batısöke Çimento yeniden yapılanma kararı doğrultusunda stratejik bir dönüşüm süreci başlattığını açıkladı. Grup şirketlerinin yeniden yapılanma süreci çimento üretim faaliyetlerinin tek çatı altında birleştirilmesi, ticaret ünvanlarında değişikliğe gidilmesi ve gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi şeklinde üç temel adımdan oluşuyor. Çimento üretim faaliyetleri Batısöke çatısı altında toplanacak ve şirketin adı ‘Batıçim Çimento Sanayi’ olarak güncellenecek. İzmir Bornova’daki 700 dönümlük fabrika arsası ve Erzene’deki arazi, kurulacak Gayrimenkul Yatırım Fonları aracılığıyla dev projelere dönüştürülecek. Batıçim’in Çiftay ile birleşme süreci de bu yeniden yapılanmanın final hamlesi olacak ve şirket güçlü ve büyük bir holding haline dönüşecek.