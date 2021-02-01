Ege'de art arda depremler

İzmir'de merkez üssü Karaburun ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede bir dakika sonra 4,8; saat 09.00'da da 4,7 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Saat 08.46'da İzmir'in Karaburun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 20.69 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı Karaburun ilçesi ve çevresinde de hissedildi.

Bir dakika sonra aynı bölgede bu kez 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu depremin derinliği de 7 kilometre olarak kaydedildi.

Saat 09.00'da ise büyüklüğü 4,7 olan bir deprem daha meydana geldi. Yine Karaburun açıklarındasaat 08.03'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.